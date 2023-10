Intensivere Zusammenarbeit, aber keine Fusion

Kreistag: Prüfbericht zu Synergien der VHS Darmstadt-Dieburg mit benachbarten Volkshochschulen liegt vor

Darmstadt-Dieburg 01.10.2023 - 16:08 Uhr 1 Min.

Das Landratsamt in Dieburg (hinten) ist einer der wichtigsten VHS-Standorte im LaDaDi. Deutsch- und Alphabetisierungskurse sind essenzieller Teil des großen Angebots. Wer sie belegt hat, ist nicht mehr auf die Piktogramme (vorn) angewiesen, mit denen der Verein "Barrierefreies Dieburg" an mehreren Stellen in der Stadt den Weg zu zentralen Punkten weist - auch mit dieser Stele vorm Landratsamt.

Köhler selbst hatte im vergangenen Herbst unter anderem zusätzliches Potenzial im Verbund mit der VHS Offenbach gesehen, der damalige SPD-Kreistags-Abgeordnete Matti Merker das Verbundsystem der VHS Kassel als mögliches Vorbild genannt. Die Kreis-GroKo hatte damals Befürchtungen widersprochen, es gehe ihr mit der Prüfinitiative um die Reduzierung von VHS-Angeboten und -Standorten. SPD und CDU zielten eher darauf, Teilnehmer dann zu bündeln, wenn zwei benachbarte Volkshochschulen gleiche Kurse anbieten und beide wegen einer zu geringen Zahl an Interessenten auszufallen drohen. Gleichzeitig sollte untersucht werden, in welchen Feldern eine engere Zusammenarbeit möglich ist - oder ob gar eine Fusion (zum Beispiel mit der VHS des Odenwaldkreises oder der kreisfreien Stadt Darmstadt) vorteilhaft sein könnte.

Vor rund elf Monaten stimmten letztlich alle Kreistags-Mitglieder für die Prüfung.

Der Schlusssatz des nun vorgelegten sechsseitigen Berichts, den der Fachbereich Schulservice der Kreisverwaltung verfasst hat und der am Montag ohne begleitenden Beschluss zur Kenntnis gegeben wurde, fasst bereits zusammen, worum es an der Volkshochschule Darmstadt-Dieburg in näherer Zukunft strukturell gehen wird - und worum nicht: »Eine Fusion bietet gegenüber einer intensivierten Kooperation, wie sie in vielerlei Hinsicht bereits umgesetzt wird, nahezu keine Vorteile.«

Schon bei der Beschreibung des Ist-Zustands skizziert der Bericht, dass Kooperationen mit benachbarten Volkshochschulen sowie dem Hessischen Volkshochschulverband bereits gelebte Realität seien. Innerhalb des Verbands gebe es Austauschtreffen der Führungskräfte der 31 Mitglieds-Volkshochschulen. Die VHS Darmstadt-Dieburg ist zudem mit den Volkshochschulen Odenwald, Offenbach, Hanau, Hochtaunus, Frankfurt am Main, Groß-Gerau, Wetterau und Main-Kinzig Partnerin eines Konsortiums, in dem etwa die gemeinsame Arbeits- und Kostenteilung umgesetzt und gefördert wird.

Mit der VHS Darmstadt besteht überdies eine Zusammenarbeit im Programmbereich Deutsch. Hier bezieht die VHS Darmstadt-Dieburg Sprachschulen in Darmstadt ein, um ihr Netzwerk zu erweitern. Auch bei den Fremdsprachen-Kursen stimmt man zum Beispiel Termine ab - und plane, die Kooperation auszuweiten, auch auf weitere Volkshochschulen. Im Gesundheitsbereich kooperiert man teils mit der VHS Offenbach. Im Bereich Berufsqualifizierung ist die VHS Darmstadt-Dieburg Teil des »XPert Business LernNetz«. Angebots. Dieses Netzwerk, dem auch viele Nachbarschulen angehören, dient »dem Zweck der Harmonisierung der Kursgebühren und gegenseitigen Bekanntgabe und Koordination von Prüfungsterminen mit Ausweichmöglichkeiten«.

Von einer Fusion mit anderen Volkshochschulen der Region rät der Prüfbericht sowohl in programmspezifischer als auch administrativer Hinsicht ab. Eine Fusion sei einer intensivierten Zusammenarbeit unterm Strich »nicht überlegen«, so die Bewertung.

Jens Dörr