Innenstadt aufwerten - aber wie?

Stadtparlament: In Babenhausen sucht man nach Gestaltungsmöglichkeiten - 250.000 Euro Fördermittel des Landes

Babenhausen 21.07.2023 - 17:29 Uhr 1 Min.

Politische Einigkeit besteht darin, den Babenhäuser »Schatz«, die historische Innenstadt des um 1200 entwickelten Ortes, wieder zum Glänzen zu bringen, um mehr Leben in die Stadt zu tragen. Tatsächlich erhielt Babenhausen bereits 1295 die Stadtrechte - 35 Jahre vor Darmstadt. Rückblickend war das eine gelungene Marketingoffensive, denn nun durfte man wöchentliche Märkte abhalten. Mehr als 800 Jahre später, ist die Neubelebung der Innenstadt eine Herausforderung. Das Potenzial der Altstadt soll ausgeschöpft werden, um Einheimische wie Touristen ins Zentrum zu bringen, den ausgedünnten Einzelhandel anzukurbeln und auch die Gastronomie zu stärken.

Am Donnerstagabend, als die Gastronomen in der schmucken Bummelgasse Speisen und Getränke an vollbesetzte Tische tragen, zeigt sich ein guter Anfang. Vor dem Rathaus leeren die Besucher des neuen Weingärtchens ihre Gläser. Nebenan, im Rathaussitzungssaal rauchen die Köpfe, denn vor der Sommerpause des Stadtparlaments will auch die CDU nun mit einem Ideenpotpourri etwas anstoßen. Allen sitzt die Zeit im Nacken, denn am 31. Dezember sind die Hessischen Fördergeld futsch, wenn nichts angeleiert ist.

»Unsere Altstadt wirkt leblos«, erklärt Elena Resch (CDU), die den Prüfantrag ihrer Fraktion vorstellt. Der Magistrat soll - gemeinsam mit dem Ortsbeirat der Kernstadt - die Gestaltungsideen beurteilen und weitere dazupacken. In der ersten Sitzung des Bauausschusses nach den Ferien (5. September) sollen die Stadtväter dann ein Gesamtpaket vorlegen. Prämisse ist, die Kosten von rund 300.000 Euro nicht zu übersteigen, sodass der städtische Eigenanteil bei rund 50.000 Euro läge.

Die CDU setzt auf Verschönerung: Blumenkörbe an Laternen, mobile Pflanzkübel mit Bäumen auf dem Marktplatz, Sitzmöbel, bunte Regenschirme wie Lampions in luftiger Höhe der Bummelgasse. Ein Bücherhäuschen, eine Box mit Outdoor-Spielen und die Mitwirkung der Bürger und Vereine bei der Gestaltung sind weitere Anregungen. Mit den Stimmen von CDU, Freien Wählern, SPD und einem grünen Vertreter ging der Antrag so durch, zwei Grüne enthielten sich und die FDP sowie der fraktionslose Richard Huber stimmten dagegen. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Manfred Willand verwies darauf, dass auch die Verwaltung an einem Plan B arbeitet, nachdem die Wasserfontänen auf dem Marktplatz keine Mehrheit fand. Bürgermeister Dominik Stadler kündigte neue Projektideen für den 5. September an.

