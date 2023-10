Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Info-Abend zu Glasfaser in Babenhausen

Babenhausen 02.10.2023 - 18:50 Uhr < 1 Min.

Die ersten Anschlüsse sollen im ersten Quartal 2024 nutzbar sein. Um Bürger sowie Unternehmen über den laufenden Glasfaserausbau zu informieren und offene Fragen zu beantworten, bietet die GVG Glasfaser mit ihrer Marke teranet eine Bau-Infoveranstaltung an. Sie beginnt am Donnerstag, 12. Oktober, um 19 Uhr in der Stadthalle Babenhausen.

Pressemitteilung GVG Glasfaser