In Sickenhofen geht's bald los

Stadtparlament: Bauausführung der grundhaften Sanierung der Ortsdurchfahrt beschlossen

Babenhausen 30.05.2023 - 14:58 Uhr < 1 Min.

Baukostenträger sind der Landkreis Darmstadt-Dieburg (Straßenbau) und die Stadt Babenhausen, die Kanalisation, Gehwege und Straßenbeleuchtung zahlt. Und daran zahlen die Sickenhöfer über die wiederkehrende Beitragssatzung mit, »nicht unerheblich«, wie Sickenhofens Ortsvorsteherin Bettina Mathes in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung betonte (aktuell liegt der Kalkulationssatz bei 825.000 Euro). »Ganz Sickenhofen leistet seinen finanziellen Beitrag«, der wird für die Anlieger noch ein bisschen höher, denn auch 90 Hausanschlüsse sind zu erneuern.

Doch wäre es nach Bettina Mathes gegangen, wäre das Vorhaben durchaus größer ausgefallen - nämlich um 80 Meter. Dieses kurze Streckenstück am südlichen Ortseingang (aus Richtung B26 kommend) wurde ausgespart. Betroffen ist das Straßenstück vom Bahnübergang bis zur Feldstraße, dass beim grundhaften Sanierungsprojekt nicht berücksichtigt wurde. Unerklärlicherweise, denn das Pflaster ist ebenso schadhaft, wie im weiteren Verlauf der dörflichen Hauptstraße, die täglich von rund 100 schweren Lkw und 2300 Pkw (stand 2019) befahren wird. Warum, blieb bereits bei einer Bürgerversammlung im 1500-Einwohner-Ort ungeklärt. Einen Nachschlag auf das Sanierungsprojekt konnte man damals auch nicht zusagen - schade, denn hier liegt die Bushaltestelle, »die alle Grundschüler aus dem Neubaugebiet nutzen, um zur Schule zu kommen«, sagte die Ortsvorsteherin.

Der Gehweg sei an dieser Stelle nur 80 Zentimeter breit. Weil den Sickenhöfern in diesem Jahr bereits eine Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut worden sei, bestehe kurzfristig keine Chance, dass die betroffene Haltestelle ebenfalls sicherer ausgebaut würde. Im Juni/Juli soll die grundhafte Sanierung etwas weiter hinten, in Höhe der Sachsenhäuser Straße 36/38, losgehen. Weil die Kreisstraße eng ist und die Fahrbahnbreite mit 5,50 Metern Vorschrift ist, »wird es kein Luxusbau, sondern eine pragmatische Lösung«, fasste es die Ortsvorsteherin zusammen.

urs