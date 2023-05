In Seligenstadt: Skelette 50 Zentimeter unter dem Pflaster

Geschichte: Archäologische Untersuchung an der Basilika in Seligenstadt - 15 Gräber entdeckt

Seligenstadt 01.05.2023 - 10:58 Uhr 2 Min.

Durch den Neubau des Südturms im Jahre 1873 sowie die Gestaltung des heutigen Treppenaufgangs in den 1990er Jahren, ging man von einer weitgehenden baulichen Störung des Untergrundes im unmittelbaren Umfeld der Kirche aus. Umso erstaunlicher, dass beim Entfernen der Sandsteinplatten auf dem Vorplatz der Basilika - nur wenige Zentimeter unter dem Schotter - Skelettteile und eine Steinsetzung entdeckt und durch das ausführende Bauunternehmen Richard Sprey GmbH der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Offenbach gemeldet wurden.

Nach Rücksprache mit dem Landesamt für Denkmalpflege, Abteilung HessenArchäologie, Außenstelle Darmstadt, dem mit der Planung beauftragten Unternehmen Post Architekten PartGmbB sowie einem anberaumten Ortstermin mit allen Beteiligten wurde entschieden, dass der Bereich einer eingehenderen archäologischen Untersuchung bedarf.

Seit Anfang April arbeitet nun ein archäologisches Team der Firma SPAU GmbH im Auftrag der Pfarrgemeinde St. Marcellinus und Petrus Seligenstadt an der Dokumentation und Bergung der wohl spätmittelalterlich bis frühneuzeitliche Bestattungen, die sich hier vor der Westfassade der Basilika unter der Erde verbergen. Bislang konnten 15 Bestattungen, die noch vollständig oder teilweise in situ - also in der Form in der sie einst in den Boden gebracht wurden - erhalten sind, dokumentiert und teilweise geborgen werden.

Einige der Gräber liegen ineinander, ein Hinweis darauf, dass ein Platz in unmittelbarer Nähe der Basilika einen gefragten Begräbnisort darstellte. Bestattet wurden die Toten hier ausnahmslos in West-Ost-Ausrichtung, mit den Füßen im Osten und dem Kopf im Westen, der Orientierung des Kirchenschiffes folgend, nach Osten blickend. Deutlich erkennbar sind die Gruben der Schachtgräber als rechteckige Verfärbungen im Boden. In einigen fanden sich Eisennägel - ein Hinweis auf eine Bestattung in genagelten Holzsärgen, deren Holz längst vergangen ist.

Zwei der aufgefundenen Gräber sind aus Sandstein und Mörtel zu Steinkisten zusammengefügt. Die Grababdeckung fehlte allerdings. Aus einer der Steinkisten konnte das vollständige Skelett einer Frau geborgen werden. Eine eindeutige Datierung liegt derzeit noch nicht vor.

In den Gräbern fanden sich keinerlei Beigaben, Schmuck, erhaltene Kleidung oder Gegenstände, die sichere zeitliche Rückschlüsse erlauben. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Friedhöfe aus hygienischen Gründen außerhalb der Orte angelegt, daher stammen die Bestattungen sicher aus einer Zeit deutlich vor Mitte des 19. Jahrhunderts.

Beim Bau des Südturms und dem Umbau des Vorplatzes um 1870 wurden Gräber bereits ge- beziehungsweise zerstört. Ursprünglich reichten die Bestattungen wohl bis an die Kirchenmauer heran und dehnten sich auch weiter über den Bereich der Freitreppe hinaus aus. Keramikscherben aus den Verfüllschichten deuten bisher auf eine Zeitstellung ins Spätmittelalter bis in die frühe Neuzeit, also etwa vom 14. bis ins 18. Jahrhundert hin.

Ob sich unter dem derzeit bearbeiteten Grabhorizont ein weiterer befindet, sich also weitere Gräber unter denen finden, die gerade etwa 50 Zentimeter unter dem Bodenbelag des Vorplatzes geborgen werden, wird sich in den kommenden Tagen herausstellen.

Josef Pömmerl