Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

In Dieburg gibt es jetzt einen öffentlichen Trinkbrunnen

Kostenloses Trinkwasser

Dieburg 01.09.2023 - 10:22 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Trinkwasser zum Nulltarif: Bürgermeister Frank Haus zeigt, wie der erste Trinkbrunnen in Dieburg hinter dem Minicafé funktioniert. Dort können Passantinnen und Passanten ab sofort kostenlos Wasser zapfen.

In Die­burg gibt es jetzt meh­re­re Mög­lich­kei­ten, sich zum Null­ta­rif mit Was­ser zu ver­sor­gen: Auf dem Markt­platz steht ab so­fort ein Trink­brun­nen, aus dem je­der­zeit fri­sches Lei­tungs­was­ser ge­zapft wer­den kann. Das meldet die Stadtverwaltung. Das Rathaus, die Stadtbibliothek und der Weltladen haben sich demzufolge außerdem der Initiative »Refill« angeschlossen. Während der Öffnungszeiten können Passanten dort kostenlos ihre Trinkflaschen auffüllen.

Dieburgs erster Trinkbrunnen steht zwischen Minicafé und Volksbank. »Gerade weil viele tagsüber zu wenig Flüssigkeit zu sich nehmen, macht ein Angebot Sinn, dem man buchstäblich über den Weg läuft«, erklärt Bürgermeister Frank Haus. Finanziert wird der Trinkbrunnen, der inklusive Installation rund 17.000 Euro kostet, über ein Förderprogramm des Landes Hessen.

Darüber hinaus beteiligt sich die Stadt Dieburg an der Initiative »Refill« (deutsch »Auffüllen«). Dabei können Passanten in teilnehmenden öffentlichen Einrichtungen, Firmen, Arztpraxen oder Restaurants mit festen Öffnungszeiten kostenlos Leitungswasser in mitgebrachte Trinkflaschen abfüllen. »Wir würden uns sehr freuen, wenn sich noch weitere Firmen und Einrichtungen der Initiative anschließen«, wirbt Rathauschef Haus für die Teilnahme.

Alle »Refill«-Stationen tragen sich unter https://www.refill-deutschland.de mit ihren Kontaktdaten in eine interaktive Karte ein, drucken das Logo aus und hängen es außen an die Tür, um als Auffüll-Station erkennbar zu sein.

anna