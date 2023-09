Im Babenhäuser Stadtkern wird gefeiert

Eröffnet wird das 44. Altstadtfest am Samstag (9.) um 12 Uhr im "Weinhöfsche" der SG Rot-Weiß, das in den Hof des evangelischen Gemeindehauses umziehen musste. Dann geht es auch schon rund, mit Aktionen und Vorführungen der Babenhäuser Vereine. Ab 20.30 Uhr gibt es Partystimmung mit "The Street Live Family" im Hexenkessel (Marktplatz) des Turnvereins (TVB). Der TVB präsentiert an beiden Tagen ein zweitägiges Mitmachprogramm von Zumba bis Line Dance und lädt bereits freitags zum Warm-Up mit zwei Livebands. Im Hof der SPD spielt samstags ab 18 Uhr Johannes Billing (Backroots) und ab 19.30 Uhr gibt's Blues-Rock mit den Divin' Threes. Bei den Handballern auf dem Schlossplatz wird mit einem gewaltigen Nachbeben gerechnet, bei dem DJ Rino & Friends ein Best of des BebenFestivals 23 zusammenmischen. Bei der Feuerwehr hinter der historischen Stadtmühle zeigen die Traktorenfreunde eine Oldtimerausstellung mit über 100 Fahrzeugen, und die Jugendfeuerwehr bietet hinter der Mühle ein Kinderprogramm an. Außerdem kann man beim Keltern zusehen und gleich den frischen Most genießen. In der Stadtmühle ist wieder die Legoeisenbahn aufgebaut. Das Frankfurter Puppentheater ist sonntags in der Bummelgasse zu Besuch und über das Festgelände zieht der "Happy Man" mit seiner Drehorgel. Am Sonntag laden ab 13 Uhr die Babenhäuser Geschäfte zum Bummeln ein. An beiden Tagen ist auch das Territorialmuseum geöffnet, sonntags um 15 Uhr findet eine kostenfreie Führung statt. urs