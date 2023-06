Hotel-Kauf für Flüchtlinge? Entscheidung erst im Juli

Hintergrund: "Aufschließen und einlassen"

Aus Sicht des Freigerichter Bauamts eignet sich das Hotel Zur Linde in Horbach, derzeit noch in zweiter Generation von der Familie Trageser geführt und seit dem vergangenen Herbst zum Verkauf ausgeschrieben, sehr gut als Gemeinschaftsunterkunft. Das Gebäude aus den 1950er-Jahren sei bestens in Schuss und nicht sanierungsbedürftig, teilte eine Vertreterin am Donnerstag dem Haupt- und Finanzausschuss mit: "Wir könnten aufschließen und die Leute einlassen." Übernommen würde das Hotel-Mobiliar, sodass die Unterbringung von 30 Menschen sofort, von bis zu 80 nach schrittweisen Umbauten möglich sei. Vorhanden seien zunächst sechs Einzel-, sieben Doppel- und zwei Dreibettzimmer - jeweils mit doppelter Zahl belegbar und alle mit eigenem Bad - sowie drei Wohnungen mit 51 bis 115 Quadratmetern für jeweils bis zu neun Bewohner. Nach vorläufigen Plänen soll die große Gaststube im Erdgeschoss Gemeinschaftsfläche werden, ein abtrennbarer Konferenzraum für Sozialarbeit, Kinderbetreuung, Deutschkurse und ähnliches genutzt werden. Die Großküche würde mit Einzelkochstellen zur Selbstversorgung bestückt. Kleinere Küchen gäbe es auch im Ober- und im Dachgeschoss. kko