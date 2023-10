Hoher Sachschaden nach Brand in Lagerhalle in Egelsbach

Lichterloh in Flammen

Egelsbach 05.10.2023

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen eine brennende Lagerhalle in Egelsbach (Kreis Offenbach).

Bei einem Brand in einer Lagerhalle mit bis zu 1000 Heuballen in Egelsbach (Kreis Offenbach) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Sachschaden von rund 500 000 Euro entstanden. Inzwischen sei das am Mittwochabend gemeldete Feuer aus, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen. Derzeit seien noch Nacharbeiten im Gange. Menschen seien bei dem Feuer nicht zu Schaden gekommen.

Die Lagerhalle gehört den Angaben zufolge zu einem Bauernhof und ist ungefähr so groß wie zwei Einfamilienhäuser. Darin waren neben Heuballen auch ein Mähdrescher und vier bis fünf Gasflaschen gelagert. Feuerwehr und Polizei hatten entschieden, die Lagerhalle kontrolliert abbrennen zu lassen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

dpa/lhe