Hoffnung für 65207: Mit Telemedizin gegen den Landarztmangel in Hessen

Wie bringt man ältere Menschen dazu, die Technik zu akzeptieren?

Wiesbaden 12.11.2023 - 19:37 Uhr 2 Min.

Heinz Noll ist 86 Jahre alt und findet Telemedizin «eine segensreiche Einrichtung». Über das Tablet spricht er zu Hause in Medenbach mit seiner Hausärztin im Nachbardorf Breckenheim. Susanne Springborn fragt intensiv nach, wie das war mit dem Schwindel gestern. Yvonne Link hat gerade den Blutdruck gemessen: alles normal. Link ist eine «Verah» - eine nicht-ärztliche Versorgungsassistentin in einer Hausarztpraxis. Springborn, Link und das Tablet ersparen dem halbseitig gelähmten Mann im Rollstuhl den mühsamen Weg in die Hausarztpraxis. «Dafür bin ich dankbar», sagt der Senior. «Für mich wird das immer mühsamer.»

Susanne Springborn ist Hausärztin aus Leidenschaft, vor fast 25 Jahren hat sie die Landarztpraxis am äußersten nordöstlichen Rand von Wiesbaden von ihren Eltern übernommen. Im Landkreis 65207 leben rund 20 000 Einwohner, eigentlich müsste es hier zwölf Hausärzte geben, sagt die 54-jährige Medizinerin, es seien aber nur noch sechs. Gleichzeitig werde die Bevölkerung im Landkreis älter, die «Krankheitslast» höher. Die Ärztin ist sicher: Telemedizin sei die einzige Option, die Versorgung aufrechterhalten.

Verein hilft mit der Technik

Springborn bietet zum Beispiel Videosprechstunden an. Patienten können direkt auf der Homepage der Praxis einen Termin buchen. Wenn der ansteht, bekommen sie eine PIN-Nummer zugeschickt und können sich auf einem geschützten Portal einloggen. Diese Möglichkeit werde eher von jüngeren, technikaffinen Menschen genutzt. Aber wie erreicht man ältere Menschen? Dafür gibt es im Landkreis 65207 «Cuandum» - einen Verein, der Menschen beim Thema Gesundheit unterstützt.

Bei Bedarf kommen zwei «Quartiersmanagerinnen» ins Haus. Sie richten zum Beispiel den Online-Zugang für den Kontakt zur Hausärztin ein. Wer kein eigenes Tablet hat, bekommt eins geliehen. Diese Möglichkeit wird vor allem genutzt, wenn ein regelmäßiger Kontakt nötig ist. Wenn jemand wie Heinz Noll wegen einer akuten Situation Besuch bekommt, bringt die Versorgungsassistentin das Praxis-Tablet mit.

Wo sind die Grenzen?

Anfangs habe sie Bedenken gehabt, ob die Arzt-Patienten-Beziehung leide, sagt Springborn, aber diese Sorgen seien unbegründet. Dank Telemedizin könne sie mehr Patienten sehen als sie ohne Technik in ihrem Zeitplan unterbringen könnte. Was gut funktioniere: Medikamentenpläne besprechen, Wundheilung überwachen, psychosoziale Betreuung.

Was jedoch mit der derzeit verfügbaren Technik nicht geht: Herz und Lunge abhören, Bauch abtasten, Ultraschall. Auch einen Herzinfarkt habe sie am Bildschirm schon live miterlebt, berichtet die Ärztin. Ist das nicht der «worst case» der Telemedizin? Springborn findet das nicht. Sie habe den Rettungswagen gerufen, wie sie es auch getan hätte, wenn der Patient in der Praxis gewesen wäre.

Die Akzeptanz ist groß

In der Bevölkerung ist die Akzeptanz groß, wie eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) zeigt. 90 Prozent der Menschen in Hessen finden die Idee von telemedizinisch begleiteten Hausbesuchen «gut» oder sogar «sehr gut». 83 Prozent würden ein solches Angebot auch selbst nutzen. Bei Menschen, die in Orten unter 20 000 Einwohnern leben, waren es sogar 86 Prozent.

Seit 2020 können Hausarztpraxen telemedizinische Leistung abrechnen. «Bislang wurde diese Möglichkeit von den Ärztinnen und Ärzten allerdings nur sehr zögerlich in Anspruch genommen», bedauert Barbara Voß, Leiterin der TK-Landesvertretung Hessen. Auch in Breckenheim sind die Zahlen noch überschaubar. Von rund 100 Kontakten am Tag finden durchschnittlich nur etwa drei digital statt.

Immer weniger Ärzte

Dabei ist der Bedarf da. 47 Prozent der Menschen aus Gemeinden unter 20 000 Einwohnern sehen laut der Forsa-Befragung im Auftrag der TK bei sich vor Ort einen Ärztemangel. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) gibt es in Hessen über alle Versorgungsebenen hinweg derzeit knapp 300 freie Arztsitze. «Tendenz steigend», wie ein Sprecher sagt.

Die KV hat selbst gute Erfahrungen mit Telemedizin bei ihrem Kinderarzt-Bereitschaftsdienst gemacht. Mit einem ersten Testlauf Anfang Oktober war die KV «total zufrieden» - die angebotenen Videosprechstunden hätten «die Erwartungen voll erfüllt». Zum Jahreswechsel soll der Test auf den allgemeinen Bereitschaftsdienst ausgeweitet werden.

