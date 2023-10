Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Höhere Krankenzahl beim Bahn-Personal: Einschränkung für Reisende

Zugverkehr in Hessen

Frankfurt/ 17.10.2023 - 10:19 Uhr < 1 Min.

Ab dieser Woche seien zwischen Worms und Bensheim ersatzweise Busse im Einsatz, teilte eine Bahnsprecherin in Frankfurt mit. Aufgrund von Erkrankungen beim Personal des Stellwerks Offenbach-Ost hätten zudem in der Nacht zum Sonntag die Züge der S8 (Wiesbaden-Hanau) in Frankfurt-Süd gewendet.

Bei den Mitarbeitenden in Zügen und Stellwerken handle es sich um hoch spezialisierte Fachkräfte, die kurzfristig schwer ersetzbar seien. So müssten etwa Fahrdienstleiter für die jeweilige Stellwerkstechnik und Region ausgebildet sein und vor Ort eingearbeitet werden. Wo es möglich sei, werde das Personal so weitergebildet, dass Menschen flexibler eingesetzt werden könnten.

dpa/lhe