Hilfe bei Wohnungsnot

Soziales: Ehemaliger Geschenkeladen in Groß-Umstadt wird zur Anlaufstelle - Beratung auch in Babenhausen

Groß-Umstadt 06.09.2023 - 16:22 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Vor dem neuen Büro der Fachstelle Sichern und Wohnen in Groß-Umstadt. Von links: Steffi Belling (Koordinatorin des Landkreises), Christel Sprößler (Sozial- und Jugenddezernentin), Hanna Kaußen und Heike Fehr (Mitarbeitende) sowie René Kirch (Bürgermeister von Groß-Umstadt).

Dort nutzten jetzt die beiden Mitarbeiterinnen Heike Fehr und Hanna Kaußen zusammen mit Christel Sprößler, Sozialdezernentin des Landkreises Darmstadt-Dieburg, und dem Groß-Umstädter Bürgermeister René Kirch die Gelegenheit eines Termins vor Ort, Konzept und Arbeit dieser Fachstelle vorzustellen. Es gibt auch offene Beratungsstunden in Babenhausen.

»Fachstelle für Wohnungsnotfälle - dieser anfängliche Name hat uns nicht so recht gefallen, weil in ihm etwas Negatives, Krisenhaftes steckt«, sagte die Mitarbeiterin Heike Fehr in ihren einleitenden Worten. »Außerdem deckt er nicht das ganze Spektrum des Angebots ab. Wir bieten auch betreutes Wohnen in verschiedenen Abstufungen und begleiten Menschen, die zum Teil schon seit Jahrzehnten in Notunterkünften leben, auf ihrem Weg zurück in eine eigene Wohnung. Ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist aber die Prävention - also den Verlust der Wohnung zu vermeiden, auch wenn beispielsweise schon eine Eigenbedarfskündigung vorliegt.«

Christel Sprößler erläuterte in ihrem Grußwort die Vorgeschichte der Stelle, die der Kreis in Zusammenarbeit mit der PaSo gGmbH und dem BfSW betreibt, die beide ihren Sitz in Darmstadt haben und dort auf vergleichbaren Feldern aktiv sind. PaSo steht für »gemeinnützige Gesellschaft für partizipative Sozialarbeit« und hat - wie Hanna Kaußen erläuterte - inzwischen 20 Mitarbeitende, zu deren Aufgaben auch die Beratung von Geflüchteten und die Vermittlung von Wohnraum gehört. Und das Feld ist noch weiter: »Antirassismus« und »Hilfe für queere Menschen mit Wohnproblemen« nannte Hanna Kaußen als Stichworte.

Die Anfänge der Fachstelle reichen noch in die Zeit zurück, in der Christel Sprößler Bürgermeisterin von Roßdorf war. »Ich war auch Vorsitzende der Kreis-Bürgermeisterkonferenz, und in diesem Gremium haben wir häufig - gelegentlich auch kontrovers - über das Problem der Wohnungslosigkeit diskutiert. Die 23 Kreiskommunen stehen ja in der Pflicht, den bei ihnen gemeldeten Bürgern eine Unterkunft zu stellen. Und in Zeiten eines leer gefegten Wohnungsmarkts ist das nicht einfach. Wir fühlten und daher zum Handeln aufgefordert - und haben eine Gesetzeslücke, eine Grauzone zur Schaffung der Fachstelle genutzt. Das Projekt ist allerdings befristet, und wie es danach weitergeht, weiß heute noch niemand.«

Nach einem Grußwort von Bürgermeister René Kirch, der bei der Vermittlung des neuen Domizils in einem ehemaligen Geschenkeladen hilfreich gewesen ist, erläuterte Heike Fehr die Arbeitsweise der Fachstelle, bei der Prävention ganz oben stehe. Und dabei gehe es zum Beispiel um die Abwendung von Räumungsklagen. 28 seien der Fachstelle in diesem Jahr bekannt geworden, davon konnten sieben abgewendet werden. »Wir treiben dafür gelegentlich Geld auf, bei Verwandten, aber auch bei der Kreisagentur für Beschäftigung, die dafür kurzfristig Kredite bietet.«

Bei der Wohnungsvermittlung tritt die Fachstelle gelegentlich als Zwischenmieter auf, um Bedenken der Vermieter auszuräumen. »Und wir bieten jede Woche in Groß-Umstadt, Babenhausen und Weiterstadt offene Sprechstunden an.« Außerdem leistet die Fachstelle eine aufsuchende Arbeit in den Unterkünften für Wohnungslose - »immer mit dem Ziel, Hemmnisse für den Umzug in regulären Wohnraum zu beseitigen«.

Klaus Holdefehr

Hintergrund: Kontakt und Sprechstunden Kontakt: Fachstelle für Wohnungsnotfälle "Sichern und Wohnen", Hanauer Gasse 5, 64823 Groß-Umstadt, E-Mail hilfe@sichern-und-wohnen.de, Tel. 06151 / 30288-0. Per Anrufbeantworter ist diese Nummer rund um die Uhr erreichbar, die Fachstelle verspricht eine Reaktion binnen 48 Stunden. Offene Sprechstunden: Quartiersbüro Babenhausen: Marktplatz 3 - 5, 64832 Babenhausen, Dienstag 9 bis 10 Uhr, Freitag 16 bis 17 Uhr Fachstelle Sichern und Wohnen Groß-Umstadt: Hanauer Gasse 5, 64823 Groß-Umstadt, Dienstag 16 bis 17 Uhr, Donnerstag 9 bis 10 Uhr Stadtbüro Weiterstadt: Darmstädter Straße 40. 64331 Weiterstadt Mittwoch 9 bis 11 Uhr. hol