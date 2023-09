Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hessische Polizei und Verbände führen Aktion für Rücksicht im Straßenverkehr durch

Ziel ist Sensibilisierung

Wiesbaden/Frankfurt 26.09.2023 - 19:07 Uhr 2 Min.

26.09.2023, Berlin, München: Bei der Länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion wird am Louise-Schroeder-Platz in Berlin von Polizisten eine Präventivaktion zu Alkohol und Drogen und Ablenkung im Straßenverkehr durchgeführt. Foto: Joerg Carstensen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Mit einem aufgeplatzten Knie und einem gebrochenen Blindenstock rief ein junger Mann die Frankfurter Polizei. Der Grund? Er stolperte über einen rücksichtlos abgestellten E-Scooter. «Bei diesem Fall war es nur das Knie, uns sind aber auch schon mehrere Oberschenkelhalsbrüche bekannt», berichtet Markus Hofmann von der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte. «Diese Rücksichtslosigkeit ist ein großes Problem.» Um die Sicherheit auf Straßen und Wegen für alle Menschen zu verbessern, findet seit 2018 jährlich die bundesweite Aktion «sicher.mobil.leben» mit verstärkten Kontrollen statt. Auch hessische Polizeipräsidien beteiligten sich am Dienstag daran.

Zusätzlich zu Menschen mit Einschränkungen müsse im Straßenverkehr auch mehr auf Kinder und Senioren geachtet werden, fordert der Präsident der Landesverkehrswacht Hessen, Gerhard Brink. «Schwächere Personengruppen geraten häufiger in Unfälle», sagt er. Grund sei mitunter, dass viele Verkehrsteilnehmer davon ausgehen, dass alle anderen sich regelkonform verhalten.

Diese Annahme treffe jedoch nicht auf alle Menschen zu, erklärt Brink. Ein Beispiel: Kinder. «Sie verhalten sich spontan, handeln auch teils unüberlegt, rennen erst auf die Straße und gucken dann», sagt Brink. «Kinder haben aber nie Schuld an Unfällen.» Demnach sei es die Aufgabe der Erwachsenen, auf die Jüngeren zu achten.

Ebenso sind laut Brink ein Rollator, eine gepunktete Binde oder ein weißer Langstock Zeichen dafür, dass ein Mensch vermehrt auf die Rücksichtnahme anderer angewiesen ist. Für den Präsidenten der Landesverkehrswacht ist klar, wie man sich zu verhalten hat: «Wer Kinder sieht, ältere oder eingeschränkte Menschen, der muss den Fuß vom Gas nehmen und jederzeit bremsbereit sein», betont Brink. «Vielleicht dauert die Fahrt eine Minute länger, aber die Unfallgefahr kann immens reduziert werden.»

Des Weiteren stellen achtlose E-Scooter-Fahrer eine Gefährdung dar, wie Brink ausführt. «Sie fahren oft zu schnell, auf Geh- und Radwegen und in Fußgängerzonen - da haben sie nichts zu suchen», betont er. Er hoffe auf ein Umdenken einiger Verkehrsteilnehmer. Auch Markus Hofmann von der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte fordert: «Seid doch mal sensibler. Macht mal die Augen zu und stellt euch vor, blind zu sein.» Seiner Meinung nach sollte das Abstellen der E-Scooter nur in ausgewiesenen Zonen erlaubt sein.

Die Aktion «sicher.mobil.leben» steht in diesem Jahr unter dem Motto «Rücksicht im Blick». Es gab Kontrollen unter anderem in Fußgängerzonen, vor Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen sowie auf viel genutzten Radwegen. Laut der Polizei in Frankfurt achteten die Beamten besonders auf das Einhalten von Geschwindigkeiten, Abstands- und Vorfahrtsregeln sowie die ordentliche Nutzung von E-Scootern und Fahrrädern mit Elektromotor, sogenannten Pedelecs. «Es ist nicht das Ziel solcher Aktionen, möglichst viele Vergehen zu ahnden», sagt der Sprecher der Frankfurter Polizei, Marc Draschl. Vielmehr solle sensibilisiert werden, gerade mit Blick auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Hessen befürwortet die Aktion. Gerade an Kreuzungen müsse für mehr Verkehrssicherheit gesorgt werden, betont der Sprecher Sofrony Riedmann - einerseits durch abgetrennte Radwege, andererseits aber auch durch rücksichtsvolleres Verhalten der Verkehrsteilnehmer. «Gerade für Kinder stellen Falschparker auf Rad- oder Gehwegen ein großes Problem dar, da sie ausweichen müssen und ihnen die Sicht genommen wird», erklärt er und fordert eine genauere Verkehrsraumüberwachung.

