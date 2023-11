Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hessische Apotheken schließen zum dritten Mal in diesem Jahr aus Protest

"Für nachhaltige Sicherung der wohnortnahen Arzneimittelversorgung"

Frankfurt 12.11.2023 - 19:29 Uhr < 1 Min.

Damit wollen sie laut dem Hessischen Apothekerverband (HAV) erneut flächendeckend «für eine nachhaltige Sicherung der wohnortnahen Arzneimittelversorgung» demonstrieren. Ihre Notfallversorgung für Patientinnen und Patienten soll aber genauso wie an einem Sonn- oder Feiertag hessenweit funktionieren.

Die Apotheken klagen über zu viel Bürokratie, Lieferengpässe und Unterfinanzierung. Die Vergütung sei in den vergangenen 20 Jahren trotz Inflation, gestiegener Mieten und Energiepreise sowie Tariferhöhungen nicht nennenswert erhöht worden. Vor allem auf dem Land machten daher zunehmend Apotheken für immer dicht.

«Wir haben dem Bundesgesundheitsministerium und allen relevanten Bundes- und Landespolitikern in den letzten Monaten in intensiven Gesprächen belegt, dass es dringend eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die öffentlichen Apotheken braucht, um das größte Apothekensterben in der Geschichte der Bundesrepublik zu stoppen und damit die Arzneimittelversorgung der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig sicherzustellen», kritisierte der HAV-Vorsitzende Holger Seyfarth.

Doch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schalte weiter auf stur. Der Sozialdemokrat will den Apothekensektor mit eigenen Plänen deregulieren. Seyfarth sieht darin jedoch ««Apotheke light»-Fantasien» und den «endgültigen Ausstieg aus der wohnortnahen Arzneimittelversorgung».

Nach HAV-Angaben sank die Zahl der Apotheken in Hessen von 1502 am 31. Dezember 2016 auf nur noch 1344 Ende September 2023. «Und dieser Trend setzt sich ungebremst fort», betonte Seyfarth.

