Hessisch-bayerischer Lückenschluss

Radwegenetz: Gemiende Schaafheim plant Fahrradweg entlang der Landesstraße in Richtung Ringheim

Schaafheim 12.09.2023 - 15:37 Uhr 2 Min.

Ab dem Ortsausgang von Schaafheim soll ein Radweg nach Großostheim-Ringheim gebaut und so eine Lücke im hessischen Radwegenetz geschlossen werden.

Die Gemeinde möchte entlang der Landesstraße 3115 zwischen Schaafheim und Ringheim einen Fahrradweg errichten lassen. Dazu fassten die Gemeindevertreter nun den Aufstellungsbeschluss, sozusagen der Auftakt für die weiteren Planungen. Dem Aufstellungsbeschluss folgen formal Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, also verschiedener Institutionen von Polizei bis Umweltverbänden. Jene Stellungnahmen der jeweiligen Experten wollen die Gemeindevertreter abwarten, bevor sie sich für eine Planungsvariante entscheiden.

Grundsätzlich stehen zwei Möglichkeiten zur Wahl. Entlang der Landesstraße könnte ein reiner Fahrradweg entstehen oder eine Kombination aus Rad- und Wirtschaftsweg. Dieser wäre dann auch für landwirtschaftliche Fahrzeuge nutzbar.

In jedem Fall würde der Weg parallel zur L3115 (Aschaffenburger Weg) verlaufen, beginnend am östlichen Ortsausgang von Schaafheim. Nach etwa eineinhalb Kilometern soll der Radweg an der hessisch-bayerischen Landesgrenze bei Ringheim auf einen Fahrradweg treffen, der schon vor Jahren auf bayerischer Seite entlang der Staatsstraße 3115 gebaut worden war. Damit würde eine Lücke im Radwegenetz auf hessischer Seite geschlossen.

In der Vorprüfung wurden vier Hauptvarianten ermittelt, wobei die erste bereits wieder verworfen wurde, da sie eine schwer einsehbare Straßenquerung, mehrere scharfe Kurven und kaum einen Mehrwert gegenüber dem bestehenden Radweg hat. Dieser führt in weitem Bogen um das Schaafheimer Gewerbegebiet und endet im Ringheimer Wohngebiet. Die zweite Variante würde zunächst entlang der L3115 verlaufen, etwa auf halber Strecke nach Ringheim abknicken und im weiteren Verlauf den bestehenden Radweg nutzen. Diese Radwegeführung könnte es artenschutzrechtliche Bedenken geben. Die dritte Möglichkeit sieht einen Radwegeverlauf südlich der Landesstraße vor, sodass hier eine Querung der L3115 unvermeidlich wäre. Die vierte Variante verliefe nördlich entlang der Landesstraße, wäre somit kurz und relativ gefahrlos. Hierbei müsste wenig Ackerfläche beansprucht werden. Ungeklärt ist jedoch die Frage, ob die Bushaltestelle kurz hinter dem Kreisel am Schaafheimer Ortsausgang verlegt werden muss und kann.

Wie teuer der Radwegebau wird, ist derzeit ebenfalls unklar. Die Kosten hängen von der gewählten Variante ab und davon, ob ein reiner Radweg oder ein kombinierter Rad- und Wirtschaftsweg gebaut wird.

Hintergrund: Hessisch-bayerische Verbindung Schon vor sieben Jahren wurde auf bayerischer Seite parallel zur Staatsstraße 3115 ein Fahrradweg errichtet. Seither endet dieser an der hessisch-bayerischen Landesgrenze, an der die Staatsstraße zur Landesstraße wird. Auf hessischer Seite müssen sich Radfahrer mit einem asphaltierten Feldweg bescheiden, der in weitem Bogen und mehreren Kurven durch die Felder führt und im Schaafheimer Gewerbegebiet endet. Schon 2020 hatte die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil der Gemeinde Schaafheim angeboten, die Baukosten für einen Radweg zu übernehmen, mit dem das auf Großostheimer Gemarkung begonnene Radwegeprojekt vollendet werden soll. (schme)