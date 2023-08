Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hessens Ministerpräsident plädiert für Speicherung von IP-Adressen

Kriminalität im Netz

Frankfurt 23.08.2023 - 15:18 Uhr 2 Min.

Ein Zahlencode läuft über einen Bildschirm: Ein 21-Jähriger soll im Darknet Kinderpornografie verbreitet haben. ILLUSTRATION - 26.04.2019, Hessen, Rüsselsheim: Die beleuchtete Tastatur eines Laptops spiegelt sich im Bildschirm. Ermittlern ist ein Schlag gegen Internetforen im Darknet mit Darstellungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern geglückt. Dies bestätigte am Freitag ein Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Hessen. (zu dpa: "Ermittlern gelingt Schlag gegen Darknet-Foren mit Kindesmissbrauch") Foto: Silas Stein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein und Justizminister Roman Poseck (beide CDU) haben an die Bundesregierung appelliert, die Speicherung von IP-Adressen bei Verdacht schwerer Straftaten möglich zu machen. Er denke an einen Zeitraum von etwa 30 Tagen, um diese Daten aufzubewahren, sagte Rhein am Mittwoch nach einem Besuch bei der Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität (ZIT) bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Der Europäische Gerichtshof habe entschieden, dass es nicht nur notwendig sei, bei schwerster Kriminalität IP-Adressen zu speichern, sondern dass dies auch zulässig sei, betonte er.

Im Gespräch mit den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten der ZIT informierten sich die beiden Politiker über die Ermittlungen in den dunklen Ecken des Internets. Zum Beispiel den Kampf gegen Verbreitung von Darstellungen sexuellen Missbrauchs von Kindern. So stellte Julia Bussweiler, zuständig für den Bereich der Ermittlungen gegen Kinderpornografie, das System der sogenannten Schulfahndung vor, das sich bewährt habe, um die Identität von Kindern im schulpflichtigen Alter zu klären. Bilder des betroffenen Kindes - natürlich ohne pornografische Darstellung - werden dabei an Schulen geleitet, aber auch Abbildungen von Tätern, die ein Lehrer womöglich vom Elternabend erkennen könnte. Die ZIT stehe «an vorderster Front, um pädokriminelle Täter zu verfolgen und zu bestrafen», sagte Poseck.

Cybercrime-Expertin Jana Ringwald berichtete von der Abschaltung des weltweit größten Geldwäschedienstes im Darknet, bei der die Ermittler auch eine Millionensumme in Kryptowährung sicherstellen konnten oder der Zerschlagung der Infrastruktur der Schadsoftware Emotet, die unter anderem das Computersystem der Stadt Frankfurt infiziert hatte. Zehn Monate lang habe die Verbreitung gestoppt werden können. «Das klingt nach wenig, aber in der Cyberworld ist das eine kleine Ewigkeit», sagte sie - und machte deutlich, dass bei allen Erfolgen Täter immer wieder neue Methoden und Technologien nutzen.

Ob illegaler Handel im Darknet oder Ermittlungen gegen Hass im Netz - Poseck bezeichnete die ZIT als «Vorzeigeprojekt der hessischen Justiz». Rhein nannte die Zentralstelle ein «echtes Schwergewicht nicht nur in der hessischen, sondern auch in der deutschen Justizlandschaft». Bei den Gesprächen mit den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten wollten Rhein und Poseck immer wieder wissen: Welchen Unterschied würde eine Speicherung von IP-Adressen über einen gewissen Zeitraum für die Ermittlungen und die Identifizierung von Tätern machen? «Ein Monat wäre Luxus», sagte etwa Ringwald. Selbst zwei Wochen könnten schon einen Unterschied ausmachen.

Es sei «unverantwortlich, dass die Bundesregierung es nicht möglich macht, dass IP-Adressen abgespeichert werden können», sagte Rhein nach dem Besuch der ZIT. Denn bei den IP-Adressen handele es sich gewissermaßen um den Fingerabdruck des Täters im Internet - und ohne den könne Tätern nicht das Handwerk gelegt werden.

«Wir haben gehört, dass die ZIT personell sehr gut aufgestellt ist», sagte Poseck. «Was sie braucht, ist ein anderer rechtlicher Rahmen.» Gerade bei erfolgreicher Bekämpfung von Kindesmissbrauch sei es wichtig, «dass die Ermittler nicht immer vor einer Wand stehen». Wenn eine Speicherzeit von einem Monat für IP-Adressen Verdächtiger in diesem Bereich ermöglich werde, könnten wesentlich mehr Taten aufgeklärt werden.

«Das BKA (Bundeskriminalamt) geht von 60 000 Taten aus, die zusätzlich aufgeklärt werden könnten bei einer solchen Speicherfrist - darauf können wir einfach nicht verzichten», sagte Poseck. Der Staat sei in der Pflicht, allen voran Kinder bestmöglich zu schützen. Gleichzeitig sei die Speicherung von IP-Adressen «auf schwerste Straftaten zu begrenzen», betonte er. Als Beispiel nannte er Mord, Totschlag sowie Straftaten des Terrorismus und des Kindesmissbrauchs.

Eva Krafczyk, dpa