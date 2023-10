Hessen will 35 neue Radwege in Planungen aufnehmen

Länge von insgesamt 116 Kilometern

Wiesbaden 19.10.2023

Radweg (Symbolbild)

Diese neuen Verbindungen hätten eine Länge von insgesamt 116 Kilometern, teilte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Donnerstag in Wiesbaden mit. Derzeit werde in Hessen an rund 210 Radwegeprojekten an Landes- und Bundesstraßen gearbeitet. Die 35 zusätzlichen Strecken seien mit Hilfe einer landesweiten Dringlichkeitsbewertung ausgewählt worden.

Von den neuen Radwegeprojekten liegen dem Ministerium zufolge 15 an Bundesstraßen, 20 weitere an Landesstraßen. Bei 15 Projekten gebe es zunächst eine Machbarkeitsstudie, da es sich um dringliche, aber auch komplexe Vorhaben handele, erläuterte Al-Wazir.