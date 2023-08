Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hessen veröffentlicht Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2022

Rechtsextremismus ist größte Gefahr

Wiesbaden 23.08.2023 - 18:44 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Symbolbild

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) und Verfassungsschutzpräsident Bernd Neumann stellen am Donnerstag (10.00 Uhr) in Wiesbaden den Verfassungsschutzbericht 2022 vor. Neumann leitet seit Februar dieses Jahres das hessische Landesamt für Verfassungsschutz. Bei seiner Amtseinführung hatte er mit Blick auf Russlands Angriff gegen die Ukraine davor gewarnt, dass Verfassungsfeinde die Ängste von Menschen für ihre Zwecke ausnutzen. Neumann kündigte außerdem eine weitere entschlossene Bekämpfung des Rechtsextremismus sowie des Antisemitismus an.

Laut Verfassungsschutzbericht 2021 geht die größte Gefahr nach wie vor von Rechtsextremisten aus. Die Zahl der Straf- und Gewalttaten in diesem Bereich sei 2021 zwar im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent auf 946 zurückgegangen, dies bedeute aber wegen des hohen Niveaus keine Entwarnung, hatte es in dem Bericht geheißen.