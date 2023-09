Hessen hinkt hinterher - ADAC: Land braucht mehr Ladesäulen

Schlechte Versorgung

Wiesbaden 15.09.2023

Ein Schild weist in Hanau auf Ladestation für E-Autos in einem Wohngebiet hin.

Immer mehr E-Autos rollen in Hessen über die Straßen, doch die Zahl der öffentlichen Ladesäulen hinkt der Entwicklung deutlich hinterher. Im deutschlandweiten Vergleich lag das Bundesland Anfang dieses Jahres auf dem drittletzten Platz, wie sich aus einer Studie des Verbands der Automobilindustrie (VDA) ergibt. So kamen fast 30 E-Autos auf einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt. Zum Vergleich: Beim Spitzenreiter Sachsen mussten sich nur knapp 15 Autos einen Ladepunkt teilen.

«Das ist noch ausbaufähig», sagt Piero Scazzi vom Automobilclub ADAC Hessen-Thüringen in Frankfurt über die Lage in Hessen. In der Nähe von Autobahnen sei das Angebot ganz in Ordnung, doch gerade im ländlichen Bereich müsse unbedingt nachgebessert werden. Auch für Andreas David Lutz vom Landesverband Hessen des Kraftfahrzeuggewerbes in Wiesbaden ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur ein wichtiger Baustein: «Möglichst viele E-Auto-Fahrende müssen ohne Wartezeit auf einen freien Ladepunkt unkompliziert laden können», fordert er. «Hier liegt auch ein Schlüssel für noch mehr Akzeptanz bei den Autofahrenden für die Elektromobilität.»

Immerhin gibt es auch in Hessen positive Ausnahmen: So stehen der VDA-Studie zufolge den knapp 5900 im Landkreis Groß-Gerau zugelassenen E-Autos fast 990 öffentliche Ladepunkte gegenüber, das ist im bundesweiten Ranking der Städte und Landkreise Rang zwei. Auch Kassel liegt mit 15,9 Autos pro Ladestation noch deutlich über dem Schnitt.

Nervig ist die Lage für die Stromer-Fahrer dagegen vor allem in Offenbach und Wiesbaden. Die beiden Städte liegen im Ranking auf den beiden letzten Plätzen. So müssen sich in Offenbach fast 117 E-Autos einen Ladepunkt teilen, in Wiesbaden ist die Lage mit rund 113 Autos pro Ladepunkt kaum besser.

Immerhin wird hessenweit fleißig gebaut, nach Angaben der Bundesnetzagentur gab es im Mai dieses Jahres über 6800 Ladepunkte und damit ein Drittel mehr als im Mai 2022. Bei rund 17 Prozent handelt es sich um Schnellladepunkte. Längst bieten auch viele Parkhäuser, Supermärkte und Einkaufszentren Ladestellen an - während des Einkaufs kann also bequem die Batterie des Autos aufgeladen werden. Zwar dauert es selbst bei E-Autos der neuen Generation an Schnellladepunkten etwa eine halbe Stunde, bis 80 Prozent Füllung erreicht sind. Bis zur kompletten Ladung muss sogar mit zwei Stunden gerechnet werden. Doch man müsse auch nicht immer voll machen, empfiehlt Scazzi.

Zumal das Aufladen an den öffentlichen Punkten recht teuer ist, pro Kilowatt muss der Autofahrer laut dem ADAC-Fachmann mit einem Preis von 50 bis 80 Cent rechnen. Am teuersten ist der Strom aus Schnellladegeräten. Wer dagegen zu Hause seine eigene Ladestation hat, lädt zu einem Preis von etwa 30 bis 35 Cent. «Eine Wall Box lohnt sich, wenn man ein E-Auto hat», erklärt Scazzi.

Dort kann das Auto in aller Ruhe laden, mit voller Batterie können moderne E-Fahrzeuge je nach Modell dann bis zu 400 Kilometer weit fahren, manchmal sogar noch länger. Es gebe mittlerweile für fast jeden Einsatzzweck geeignete Elektrofahrzeuge, erklärt hierzu der Kfz-Spezialist Lutz: «In den nächsten Jahren ist mit weiteren Fortschritten in puncto Kapazität und Leistung der Batterien zu rechnen.» Modelle der Klein- und Kompaktklasse seien für Menschen ideal, die hauptsächlich Kurzstrecke fahren wollten. Für längere Strecken könne man bereits in der Mittelklasse fündig werden. Zudem könne bei den Modellen oft noch zwischen verschiedenen Batteriegrößen gewählt werden.

