Hessen am Hitze-Wochenende - hohe Temperaturen erwartet

Mehr als 35 Grad

Wiesbaden 08.07.2023 - 08:45 Uhr 3 Min.

Ein Baum steht inmitten eines trockenen Getreidefeldes

Das Wochenende soll in Hessen schweißtreibend werden. Mancherorts könnte die Hitze auch unangenehm werden bei Temperaturen jenseits von 35 Grad Celsius. «So wie es ausschaut, werden wir am Samstag und Sonntag erste Hitzewarnungen aussprechen, voraussichtlich auch regional in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland», sagte der Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach, Andreas Matzarakis, der Deutschen Presse-Agentur.

Viel trinken, Wohnung abdunkeln

Doch wie schützt man sich am besten vor der Hitze? «Trinken Sie ausreichend, meiden Sie die Sonne und reduzieren Sie ihre Aktivitäten.» Wichtig sei auch eine leichte und gut verdauliche Ernährung. Und: «Kühlen Sie Ihre Innenräume und lassen Sie die Sonne draußen», sagte Matzarakis. Die Wohnung abzudunkeln und in den kühleren Stunden zu lüften, könne helfen.

Der Arzt Christian Sommerbrodt, erster Vorsitzender des hessischen Hausärzteverbands in Hattersheim, rät dazu, sich an dem jeweils eigenen Leistungsstand zu orientieren. «Junge Leute, die fit sind wie ein Turnschuh, können auch mit Hut auf dem Kopf und ausreichend Wasser durch den Taunus wandern.» Kranke oder Menschen mit einem labilen Kreislauf sollten sich möglichst körperlich nicht anstrengen. Betroffen sind vor allem Menschen mit Herz- oder Nierenerkrankungen, erhöhtem Blutdruck und Diabetes.

Sie sollten auch große Temperaturunterschiede meiden, also weder in die Sauna gehen, noch kalt duschen, sich kühlende Wadenwickel machen oder etwas Kaltes trinken. «Starke Temperaturschwankungen sind eine Belastung für den Kreislauf, je labiler dieser ist, desto größer sind die Anpassungsprobleme», erklärte der Mediziner.

Generell sei es wichtig, ausreichend zu trinken. Vor allem ältere Menschen hätten hier immer wieder ein Defizit, weil sie nicht so häufig zur Toilette gehen wollten. Zudem solle bei starkem Schwitzen Salz zu sich genommen werden - etwa, indem das Abendessen ein wenig mehr gesalzen werde als gewohnt. Dies gelte auch für Menschen, denen aus Krankheitsgründen - etwa wegen Bluthochdrucks - ansonsten eine Salzreduktion empfohlen werde.

Schattiges Plätzchen für Wuffi und Co

Auch Haustieren kann die Hitze zu schaffen machen. «Tiere sollten ab einer Außentemperatur von über 20 Grad Celsius nicht im Auto gelassen werden», warnt das Veterinäramt des Landkreises Kassel. Im schlimmsten Fall könne das Tier sterben. Ein Parkplatz im Schatten oder ein leicht geöffnetes Fenster reiche zum Schutz der Tiere nicht aus. Der Stall von Kaninchen und Meerschweinchen solle an den heißen Tagen an einen schattigen Platz gestellt werden.

Gefühlte Temperaturen oder: Ist es echt so heiß?

Der DWD warnt nach eigenen Angaben dann vor Hitze, wenn eine starke Wärmebelastung vorhergesagt ist und auch nachts die Wohnräume erwartbar nicht mehr ausreichend abkühlen. «Denn bleibt die Nacht zu warm, verschlechtert sich die Schlafqualität. Durch diese zusätzliche Belastung wird die Hitze tagsüber schlechter verkraftet», erläuterte der DWD.

Es gibt zwei Warnstufen: Als starke Wärmebelastung gilt, wenn die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag die Marke von 32 Grad Celsius überschreitet. Vor extremer Wärmebelastung wird gewarnt, wenn der gefühlte Wert am frühen Nachmittag 38 Grad Celsius überschreitet.

Die gefühlte Temperatur beschreibt laut DWD das Temperaturempfinden eines Menschen, das neben der eigentlichen Lufttemperatur auch von Luftfeuchte oder Wind abhänge.

Zu Beginn des Sommers könnten die Auswirkung auf die gefühlte Temperatur stärker sein, weil der Körper noch nicht so an die Hitze gewöhnt sei, sagte Matzarakis.

Und wie geht es weiter?

Die gute Nachricht: «Das ist eher ein Hitze-Intermezzo», sagt Meteorologe Marcel Schmid vom DWD. Die höchsten Temperaturen würden in den drei Bundesländern voraussichtlich am Sonntag mit bis zu 36 Grad in Südhessen erreicht. Zu Beginn der Woche bleibe es schwül-warm, im äußersten Osten von Rheinland-Pfalz und in Südhessen werde erneut die 30 Grad-Marke überschritten. Die Höchstwerte gingen anschließend jedoch wieder zurück. Dem DWD zufolge bleibt es zwar warm, es wird aber nicht mehr so heiß wie am kommenden Wochenende.

Diese Temperaturen seien absolut nicht außergewöhnlich, so Schmid. «Es gibt immer mal wieder Hitze-Peaks, wenn beispielsweise subtropische Luft aus dem Mittelmeerraum angezapft wird.» Rekordverdächtig würden die Temperaturen am Wochenende nicht.

Der bestehende Temperaturrekord laut DWD in Hessen wurde am 25. Juli 2019 im Frankfurter Westend aufgestellt: Damals wurden 40,2 Grad Celsius gemessen.

