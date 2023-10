Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hergershäuser Wiesen in der Gersprenzaue nun ein Erlebnispunkt

Auszeichnung vom Nabu-Landesverband

Babenhausen 18.10.2023 - 08:55 Uhr 1 Min.

Das weitflächige Biotop Hergershäuser Wiesen dehnt sich auf einer Fläche von 400 Hektar zwischen Eppertshausen, Münster, Altheim und Hergershausen in der Gersprenzaue aus. Foto: Michael Prasch Thomas Lay, der Vorsitzende der Münsterer Naturschutzbund-Ortsgruppe, bietet für Gruppen Führungen durch das Schutzgebiet der Hergershäuser Wiesen an. Foto: Michael Prasch

Die stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes, Stefanie Stüber, war nach Münster gekommen, wo es eine besonders aktive Naturschutzbund-Ortsgruppe gibt, die sich seit Jahrzehnten für die Hergershäuser Wiesen einsetzt. Eine Grünzone, die sich zwischen Eppertshausen, Münster und Altheim bis hin zum Babenhäuser Stadtteil Hergershausen ausdehnt und unterschiedliche Biotope vom Magerrasen bis zu Feuchtwiesen umfasst.

Die von Thomas Lay als Vorsitzendem geführte Münsterer Naturschutzbund-Ortsgruppe übernimmt seit vielen Jahren ehrenamtlich Pflegearbeiten. Diese erfolgen in enger Absprache mit der Naturschutzbehörde des Landkreises und dem Hessen-Forst. Allerdings sind von den rund 500 Mitgliedern der Ortsgruppe nur etwa 15 wirklich als "aktiv" einzustufen, also fähig und bereit, auch wirklich anzupacken. "Mehr geht nicht", machte Thomas Lay beim Ortstermin beim Beobachtungsstand am Rande der Hergershäuser Wiesen deutlich, wo sich außer Mitgliedern unter anderem auch der Münsterer Bürgermeister Joachim Schledt, der Vorsitzende des Kreisverbandes der Nabu, Uwe Schnabel, der stellvertretende Leiter des Dieburger Forstamtes (Hessen-Forst), Stefan Rickert, sowie Matthias Kisling von der unteren Naturschutzbehörde eingefunden hatten.

Die Einstufung als "Erlebnispunkt" ist eine besondere Anerkennung und würdigt das Auengebiet mit seinen Wegen auch als Naherholungsgebiet. Das allerdings nicht als Abenteuerplatz betrachtet werden dürfe, wie Stefanie Stüber sagte. Thomas Lay kündigte eine besondere Markierung der Wege an, die durch die Hergershäuser Wiesen führen. Wichtig sei, dass Spaziergänger die Wege nicht verlassen und Hunde nur angeleint mit sich führen dürfen.

Lay erinnerte an die Bemühungen vor Jahrzehnten, besonders von den inzwischen verstorbenen Naturschützern Otto Diehl und Hans Ulrich, eine intensive landwirtschaftliche Nutzung zurückzudrängen. Das sei auch gelungen. Die Zusammenarbeit mit Landwirten und Jägern bei den Einsätzen in der Natur funktioniert nach Aussagen des Kreisverbandsvorsitzenden Uwe Schnabel unterschiedlich gut.

Thomas Lay machte auch auf ein Angebot der Naturschutzbund-Ortsgruppe Münster aufmerksam: Führungen durch die Hergershäuser Wiesen. Diese seien ab etwa sechs Personen möglich.

Weitere Informationen unter https://www.nabu-muenster.de

