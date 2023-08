Hanauer Stadtlauf für Frauenhäuser startet am 15. September

Gegen häusliche Gewalt

Hanau 21.08.2023 - 16:35 Uhr < 1 Min.

Eine Frau sitzt in einem Frauenhaus auf einem Bett. (Symbolbild)

Mit einem Sponsorenlauf in der Kreisstadt setzt der Main-Kinzig-Kreis am 15. September ein Zeichen gegen häusliche Gewalt. Wie die Pressestelle des Kreises meldet, geht der Erlös des Hanauer Stadtlaufs erneut vollumfänglich an die beiden Frauenhäuser in Wächtersbach und Hanau. »In Deutschland wird Schätzungen zufolge jede dritte Frau einmal im Leben Opfer von physischer oder sexualisierter Gewalt. Bei jeder vierten Frau geht diese Gewalt mindestens einmal im Leben vom aktuellen oder ehemaligen Partner aus«, erklärt Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky, einer der Schirmherren des Benefizlaufs, die thematische Relevanz in der Pressemitteilung.

Der Benefizlauf startet am Freitag, 15. September, um 17 Uhr auf dem Marktplatz in Hanau. Digitale Anmeldungen sind bis zum 11. September um 9 Uhr unter https://www.hanauer-stadtlauf.de möglich. Kurzentschlossene können sich noch am Starttag im Wettkampfbüro anmelden.

