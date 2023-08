Hanauer Bürgerfest: Verkehrsführung wird geändert

Straßensperrungen in Kesselstadt - HSB setzt mehr Busse ein

Hanau 30.08.2023 - 13:15 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Im Stadtteil Kesselstadt sind im Umfeld des Veranstaltungsgeländes Parkflächen und Parkplätze ausgeschildert. Das Umfeld der Veranstaltung rund um das Schloss Philippsruhe ist mit Haltverbotszonen ausgeschildert, diese dienen insbesondere der Erschließung zum Veranstaltungsgelände im Einsatzfall durch Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. An der Landstraße wird ab der Einmündung Burgallee eine Vollsperrung bis zur Einmündung Kirchhoffstraße eingerichtet. Für Verkehrsteilnehmer aus der Fahrtrichtung Maintal gibt es eine entsprechende Umleitungsbeschilderung. Karlsbader Straße, Kantstraße und Königsberger Straße sind in dem Teilstück zwischen Burgallee/Karlsbader Straße und der Einmündung Burgallee/Königsberger Straße als Einbahnstraße befahrbar. Die Fahrtrichtung ist hierbei in Richtung Königsberger Straße eingerichtet. Dieser Bereich ist zum Schrägparken auf der Südseite beziehungsweise Westseite des Straßenzuges beschildert. Der Bereich der Feuerwache II an der Karlsbader Straße wird von der Parkregelung ausgenommen. Dort bleiben die Haltverbote bestehen, um im Einsatzfall die Einsatzfähigkeit der Wache zu gewährleisten. Ebenfalls wird die Pfarrer-Hufnagel-Straße als Einbahnstraße eingerichtet, befahrbar in Richtung Salisweg. Die Hanauer Straßenbahn GmbH hat einen Sonderfahrplan ausgearbeitet. Das Bürgerfest wird mit den Linien 5 und 10 in dichter Fahrtenfolge angefahren, die Haltestellen »Friedenskirche« und »Schloss Philippsruhe« liegen unmittelbar am Festgelände. Vom Freiheitsplatz werden am Freitag ab etwa. 18 Uhr, am Samstag ab etwa 16 Uhr und am Sonntag ab etwa 14 Uhr zusätzlich Busse auf den Linien eingesetzt. Auch für die Rückfahrten werden von den Haltestellen »Schloss Philippsruhe« und »Friedenskirche« zusätzliche Busverbindungen in die Innenstadt sowie die Stadtteile angeboten. Am Freitag und Samstag verkehren von 22.30 Uhr bis 1 Uhr nachts etwa alle 20 Minuten Busse in Richtung Freiheitsplatz/Lamboy beziehungsweise Richtung Freiheitsplatz/Hauptbahnhof. Außerdem fahren um 23 Uhr und um 1 Uhr Extrabusse in Richtung Mittelbuchen, Wolfgang/Großauheim, Steinheim/Klein-Auheim sowie Bruchköbeler Landstraße/ Hohe Landesschule. Am Sonntag fahren zwischen 19 Uhr und 21 Uhr ebenfalls zusätzliche Busse Richtung Freiheitsplatz, Lamboy und Hauptbahnhof. Nach dem Ende des Feuerwerks starten die Extrabusse in alle Richtungen wie Freitag und Samstag. Im Umfeld des Veranstaltungsgeländes werden darüber hinaus Taxenstände (Bereich Philippsruher Allee und Landstraße/ Bereich Amphitheater) eingerichtet.

Mitteilung der Stadt Hanau (gekürzt)

Bürgerfestprogramm im Internet: https://www.hanau.de/freizeit/veranstaltungsreihen/buergerfest/

Pressestelle der Stadt Hanau