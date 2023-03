Hanau: Mann schießt bei Streit aus Schreckschusspistole

Die Polizei umstellte den Bereich um den Heumarkt nach eigenen Angaben «mit starken Kräften». Ersten Ermittlungen zufolge waren dort am Freitagabend zwei Männer in Streit geraten und vor der Bar aufeinander losgegangen. Dabei fielen die beiden Schüsse.

Von den beiden Unbekannten fehlte zunächst jede Spur, wie die Polizei in Offenbach am Samstag mitteilte. Die Beamten stellten zwei Patronenhülsen sicher. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Eine Gefahr für Anwohner bestand den Angaben zufolge nicht.

+++ Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen, 25. März, 17.12 Uhr +++

sein soll (wir berichteten), nahm die Polizei einen 36 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen 15.45 Uhr erfolgte der Zugriff durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei in der Wohnung des 36-Jährigen in der Hanauer Innenstadt. Bei der Festnahme wurde niemand verletzt. Im Zuge der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten Polizeibeamte eine Schreckschusswaffe sicher. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an. Die Polizei bittet den mutmaßlichen Kontrahenten sowie Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

PP Südosthessen

Nach einer möglichen Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen in der Hanauer Innenstadt, bei der auch eine Schreckschusswaffe zum Einsatz gekommen