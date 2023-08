Hallenbad-Traum in Münster ist wohl ausgeträumt

Hintergrund: Neubau oder Sanierung in Eigenregie keine Option

Gibt es nach dem gescheiterten Vorhaben, mithilfe eines privaten Investors ein kleines Hallenbad in Münster zu bauen, nun noch eine Chance auf Wassersport in der Gersprenz-Gemeinde und damit ein zweites öffentliches Hallenbad im Ostkreis Darmstadt-Dieburg? Zwei vermeintliche Alternativen scheiden nach Ansicht von Bürgermeister Joachim Schledt und wohl auch aus Sicht der politischen Mehrheit in der Gemeindevertretung aus.

"Eine Sanierung des alten Hallenbads noch mal zu prüfen, entbehrt jeder Kompetenz", baut Joachim Schledt einem etwaigen Anlauf (der gerade aus Reihen der Münsterer SPD kommen könnte) vor. Und ein Bad in kommunaler Eigenregie zu bauen, bleibe selbst bei üppigen Zuschüssen von Land und Bund illusorisch.

Trotzdem sei er "noch nicht so weit, das Thema Hallenbad zu begraben", fügt der Bürgermeister an. Einen neuen Plan hat er jetzt aber nicht mehr, es regiert nur noch das Prinzip Hoffnung: "Meine Großmutter hat immer gesagt: Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her."

Eine Verwaltungsvorlage pro Abriss des alten Bads (der den Haushalt im hohen sechsstelligen Bereich belasten dürfte) ist erstmal nicht geplant. jed