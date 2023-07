Grünen-Antrag, gefährliche Stellen für Fußgänger in Babenhausen zu erfassen, von Stadtparlaments-Mehrheit abgelehnt

Freie Wähler (FWB): »Arbeitsbeschaffungsmaßnahme« für die Verwaltung.

Babenhausen 03.07.2023

Schmale Gehwege - wie hier im Bereich Reitbahnstraße/Steinstraße - gibt es in Babenhausen jede Menge. Wo regelmäßig das Trottoir zugeparkt wird, hätten die Grünen gerne näher untersucht, fanden aber keine Mehrheit.

Der jetzige Vorstoß der Grünen, die Situation von Fußgängern zu verbessern, erntete in der Kommunalpolitik allerdings heftigen Gegenwind. Die Freien Wähler (FWB) sprachen gar von einer »Arbeitsbeschaffungsmaßnahme« für die Verwaltung.

Es war der Grünen-Abgeordnete Manfred Nodes, der die Gehwege in den Fokus rückte, und den Magistrat gerne mit einer umfangreichen Hausaufgabe betraut hätte: schlecht einsehbare Kreuzungen nebst Maßnahmen und Zeitplan zur Umgestaltung zu ermitteln, des Weiteren eine Übersicht über Gehwegabschnitte, der besonders gefährlich sind, eine Übersicht, wo Gehwege unzulässig beparkt und die Mindestbreite von 1,50 Metern so unterschritten wird, und so fort.

»Fußgänger gehören zu den besonders gefährdeten Verkehrsteilnehmern«, begründete Manfred Nodes seinen Antrag, auch, wer den ÖPNV stärken wolle, müsse gleichzeitig die Bedingungen für Radfahrer und Fußgänger verbessern. Im ersten Anlauf forderten die Grünen, die Bedingungen in der Kernstadt zu untersuchen, im weiteren Vorgehen dann die fünf Stadtteile.

In der CDU wurde die Idee bereits im vergangenen Bauausschuss abgetan: »Das dürfte die Verwaltung die nächsten 50 Jahre beschäftigen«, meinte Stephan Sawallich und glaubt, »verbessern wird es die Situation nicht.«

In der SPD, »haben wir uns intensiv beraten«, sagte die Sozialdemokratin Ulrike Gencarelle, »wie hoch ist denn der Aufwand?«, ging ihre Frage an den Magistrat. Das wäre dann doch erheblich, wie der Bürgermeister mitteilte: »Wir haben etwa 100 Kilometer Gehwege auf beiden Seiten der Kernstadt«, erläuterte Dominik Stadler. Es gibt keine gesamtstädtische Kartographie und keine tabellarische Auflistung der Breiten aller Gehwege - im Umkehrschluss heiße das, »man müsste alles manuell erfassen.«

Erfreulich sei, »dass es aktuell keine Unfallschwerpunkte gibt, weder in der Kernstadt, noch in den Stadtteilen«, so der Bürgermeister weiter. Aber, das steht außer Frage, es gibt viele ältere Straßen mit schmalen Gehwegen und Verkehrssündern, die ordnungswidrig auf dem Trottoir parken. All das aber zu erfassen, »wäre nicht unaufwendig«, sagte Stadler.

Manfred Nodes war enttäuscht, »ich hoffe, dass es in Zukunft Anträge mit einem ähnlichen Ansatz gibt.« Schon in den Ausschussdebatten zeichnete sich ein mehrheitliches »Nein« ab, das im Stadtparlament auch so kam. Mit dem Votum von CDU, FWB und FDP wurde der Antrag abgelehnt, die Grünen und Teile der SPD sowie der fraktionslose Richard Huber stimmten dafür, je ein FDP- und ein SPD-Vertreter enthielten sich.

Grundsätzlich fällt die Kontrolle des ruhenden Verkehrs - und damit der Falschparker auf dem Gehweg - in den Bereich des Ordnungsamts, das in Babenhausen mit vier Außendienstmitarbeitern kontrolliert. Wer erwischt wird, muss sich seit der jüngsten Aktualisierung des Bußgeldkatalogs auf ein Verwarngeld von 55 Euro einstellen.

Ursula Friedrich