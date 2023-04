Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Grüne-Soße-Essen für den guten Zweck

Schaafheim-Mosbach 04.04.2023 - 16:15 Uhr < 1 Min.

Vorbereitungen für die grüne Soße in Mosbach: der Schirmherr der Veranstaltung, Schaafheims Bürgermeister Daniel Rauschenberger (links), beim Kartoffelschälen zusammen mit den freiwilligen Helfern um Initiator Holger Löffler (stehend).

Für die Spenden-Aktion werden 500 Kilogramm Kartoffeln, 2000 Eier, 60 Kilogramm Kräuter, 170 Kilogramm Joghurt und 30 Kilogramm Sauerrahm benötigt. Die Gruppe »Pizza Essen-Hilft«/Gutherzig e.V. von Holger Löffler und Manfred Schlett von der Hühnerfarm Schletts Eierlei aus dem Großostheimer Ortsteil Wenigumstadt werden am Gründonnerstag von 11 bis 15 Uhr und am Karfreitag von 11 bis 18 Uhr zum dritten Mal Original Frankfurter Grüne Soße mit Eiern und Kartoffeln gegen eine Spende zugunsten des Vereins »Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt« sowie des Vereins »Gutherzig« abgeben. Alle Beteiligten hoffen, ihr gutes Spendenergebnis des vergangenen Jahres bei dem 8000 Euro zusammenkamen, übertreffen zu können. Die gesamten Einnahmen werden gespendet. Ein Verzehr mit Selbstbedienung im Zelt in der Brunnengasse 6 a, Schaafheim-Mosbach ist möglich. Wer sein Essen mitnehmen möchte, wird gebeten, geeignetes Geschirr mitzubringen. Eine Vorbestellung unter Tel. 0152-09553035 ist von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig.

