Große Party in Groß-Umstadt

Freizeit: Von 15. bis 18. September wird das 75. Winzerfest gefeiert - Bauernmarkt als Auftakt einer festlichen Woche

Groß-Umstadt 04.09.2023 - 16:47 Uhr 2 Min.

Der Festumzug ist einer der Höhepunkte des Umstädter Winterfests.

Ein großer Flohmarkt lädt am Samstag, 9. September, ab 8 Uhr auf dem Stadthallenparkplatz zum Bummeln und Feilschen ein. Der Bauernmarkt beginnt um 9 Uhr auf dem Marktplatz. Bis 13 Uhr gibt es dort »faires Frühstück«. Offizielle Eröffnung mit diversen »Hoheiten« aus dem Bereich landwirtschaftlicher Produkte ist um 9 Uhr, dazu spielt das Bläsercorps der Dieburger Jägerschaft. Von 13.30 bis 17.30 Uhr ist vor der Stadtkirche die Mitmachstation »Faires Handeln sichtbar machen« geöffnet. Um 14 Uhr zeigt die Landjugend aus Groß-Bieberau Volkstänze. Und um 18 Uhr beginnt das große gesellschaftliche Ereignis der Jahresweinprobe in der Stadthalle. Am Sonntag, 10. September, findet ab 10 Uhr auf dem Marktplatz ein ökumenischer Gottesdienst statt. Der Markt öffnet um 11 Uhr. Von 12 bis 17 Uhr sind viele Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Und von 13.30 bis 17.30 Uhr auch wieder die Mitmachstation vor der Stadtkirche.

In die Woche vom Bauernmarkt bis zum Winzerfest sind wie immer einige weitere Veranstaltungen eingestreut - so am Montag, 11. September, ab 19.30 Uhr »Umstadt singt« zum Mitsingen im Saal der Goldenen Krone am Marktplatz. Am Dienstag, 12. September, wird ab 17 Uhr bei einer Stadtführung »Das Zeitalter der Renaissance« beleuchtet. Treffpunkt ist das alte Rathausportal. An der Bushaltestelle Stadtfriedhof treffen sich um 17.30 Uhr die Teilnehmer am After-Work-Walking. Auf dem Parkplatz Am Hainrich startet am Mittwoch, 13. September, um 18 Uhr der Umstädter Riesling-Lauf. Die Jugendspielgemeinschaft Groß-Umstadt/Habitzheim lädt für 19 Uhr zu »Vinalia« in den Wendelinuspark ein

Und dann naht am Freitag, 15. September, die offizielle Eröffnung des Winzerfests: um 21 Uhr auf der Marktplatz-Bühne. Dem geht ab 18 Uhr der offizielle Empfang der Partnerstädte im Forum S der Sparkasse voraus. Und an vielen Orten gibt es Musik - aus der Konserve, aber auch live.

Das gilt auch für Samstag, Sonntag und Montag, 16., 17. und 18. September, an dem der Marktplatz traditionell den Umstädtern selbst für einen Frühschoppen gehört, der sich bis in den Abend hinzieht. Um 22 Uhr markiert das Feuerwerk eines privaten Veranstalters das offizielle Ende des Winzerfests.

Dessen Höhepunkte sind zweifellos der Krönungsabend mit Inthronisation der neuen Weinhoheiten am Samstag ab 19.30 Uhr in der Stadthalle sowie der große Festumzug, der am Sonntag, 17. September, ab 13.30 Uhr durch die Innenstadt zieht und für den sich 63 Gruppen angemeldet haben. Motto in diesem Jahr: »Zeigt euer Bestes, die ganze Schar, Umstädter Winzerfest, 75. Jahr«. Zu diesem Ereignis werden ebenso wie zu den Winzerfest-Abenden Sonderbusse verkehren.

Klaus Holdefehr

Hintergrund Progrmm: Bauernmarkt und Winzerfest Bauernmarkt Samstag, 9. September: Ab 8 Uhr großer Flohmarkt auf dem Stadthallen-Parkplatz. - 8 bis 18 Uhr Bauernmarkt auf dem Marktplatz: 11 Uhr offizielle Eröffnung, 14 Uhr Volkstänze auf dem Marktplatz, 16 Uhr Jahresweinprobe in der Stadthalle. Sonntag 10. September: 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst auf dem Marktplatz. - 11 bis 18 Uhr Bauernmarkt auf dem Marktplatz. - 12 bis 17 Uhr verkaufsoffener Sonntag. Montag, 11. September: 19.30 Uhr »Umstadt singt« im Saal der Goldenen Krone am Marktplatz Dienstag, 12. September: 17 Uhr Stadtführung "Das Zeitalter der Renaissance", Start Rathausportal. - 17.30 Uhr "Nach'm Schaffe dabbe", Start Bushaltestelle Stadtfriedhof. Mittwoch, 13 September: . 18 Uhr Umstädter Riesling-Lauf, Treffpunkt Parkplatz Am Hainrich. - 19 Uhr "Vinalia" im Wendelinus-Park. Winzerfest Freitag, 15 September: 18 Uhr offizieller Empfang der Partnerstädte im Forum S der Sparkasse. - 21 Uhr offizielle Eröffnung des Winzerfests auf der Marktplatzbühne. Samstag, 16. September: 14 Uhr Kinderwinzerfest im Kirchgarten der Stadtkirche. - 19.30 Uhr Krönungsabend in der Stadthalle. Sonntag 17. September: 13.30 Uhr großer Festzug durch die Innenstadt. Montag, 18. September: Frühschoppen auf dem Marktplatz. - 22 Uhr Feuerwerk. hol