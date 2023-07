Großbaustelle in Babenhausen: Was Pendler und Anwohner jetzt wissen müssen

Umbau der B26

Babenhausen 10.07.2023 - 13:43 Uhr 2 Min.

Die B26 wird ab 21. Juli zur Großbaustelle. Auf sieben Bauabschnitten wird die Asphaltdecke der Ost-Westanbindung durch die Stadt erneuert und die Verkehrsführung neu organisiert. Die B26 wird ab 21. Juli zur Großbaustelle. Auf sieben Bauabschnitten wird die Asphaltdecke der Ost-Westanbindung durch die Stadt erneuert und die Verkehrsführung neu organisiert.

Der Startschuss der Babenhäuser Baustelle fällt zum Auftakt der hessischen Sommerferien. Ein kleiner Trost: Die geplanten Vollsperrungen sind überschaubar. Trotzdem dürfte die wandernde Großbaustelle auf der zu Stoßzeiten randvollen B 26 viel Geduld fordern. »Die Maßnahme, die von Mitte Juli bis Jahresende 2023 geplant ist, beinhaltet zum einen die Fahrbahndeckenerneuerung vom westlichen Stadteingang bis zum neuen Knotenpunkt/östliche Zufahrt des Wohngebietes der ,Kaisergärten'«, erklärt Bürgermeister Dominik Stadler.

Stadt will Mehrverkehr aus Kaisergärten auffangen

Ausgangslage ist die Instandsetzung der Fahrbahndecke auf der B 26. Und das Ziel, den Mehrverkehr der Kaisergärten, wo bis zu 3000 Menschen leben und arbeiten könnten, aufzufangen. Das war im Vorjahr Arbeitsauftrag, als die Stadt und das Land Hessen ihre Gemeinschaftsmaßnahme festzurrten. »Wir werden die Neuaufteilung von Fahrstreifen, Änderungen von Fahrbeziehungen und Fußgängerquerungen sowie eine zusätzliche Ampel realisieren«, sagt der Bürgermeister.

Bis zum 10. Dezember sollen die sieben geplanten Bauabschnitte dauern. Ganze 22 Mal werden in diesem Zeitraum die Beschilderungen und Umleitungen auf der Wanderbaustelle geändert, heißt es aus der Verwaltung.

Die Arbeiten starten an einem neuralgischen Punkt: dem »Nadelöhr« Bahnunterführung. Die Rechtsabbiegerspur aus Richtung Aschaffenburg in Höhe der Park- und Ride-Anlage durch die Unterführung wird voraussichtlich bis Anfang September auf 120 Meter verlängert. Dafür wird die Rechtsabbiegerspur übergangsweise gesperrt. Wer aus Richtung Aschaffenburg in die Altstadt möchte, muss deshalb ab 7. August große Umwege in Kauf nehmen.

Hintergrund: Diese Änderungen sind geplant Zu den massiven Veränderungen der neuen Verkehrsführung gehört künftig die Zufahrt von der B 26 in den Ostheimer Weg. Linksabbiegen aus Richtung Aschaffenburg ist dann nicht mehr möglich, die Abbiegespur fällt weg. Das betrifft auch Schwimmbadbesucher. Wer das Freibad ansteuert, muss dann einen längeren Weg über die Schaafheimer Straße und den Südring einplanen. Dafür gibt es auf der Bundesstraße künftig zwei Fahrspuren ab dem Kreuzungsbereich Schaafheimer Straße Richtung Aschaffenburg und nur noch eine in die Gegenrichtung. In die Hindenburgstraße kann man am Knotenpunkt B 26/Große Unterführung nur noch von rechts kommend einfahren, sie wird teilweise zur Einbahnstraße. Eine Ampel an der Kreuzung Schaafheimer Straße/Edmund-Lang-Straße soll zudem die Verkehrsanbindung Richtung Langstadt flüssiger machen. Hinzu kommt der barrierefreie Ausbau zweier Bushaltestellen auf dem Streckenabschnitt Darmstädter Straße. urs

Erneuter Härtetest für Pendler

Für die Babenhäuser und mehrere Tausend tägliche Berufspendler zeichnet sich ein neuer Härtetest ab, nachdem die vergangene Großbaustelle auf der Nord-Süd-Achse (Bouxwiller Straße) nach einem Dreivierteljahr Bauzeit seit März wieder frei ist. Die neue Großbaustelle lässt massive Einschränkungen für der Fließverkehr erwarten. Und schon vor dem Baubeginn könnten auch angekündigte Kampfmittelsondierungen für Wartezeiten sorgen.

Um den Bürgern die mehrmonatige Baumaßnahme zu erläutern, informiert die Stadtverwaltung jetzt detailliert. Katharina Freckmann aus dem Fachbereich Bau & Stadtplanung hat die Pläne zusammengestellt, sie spricht von komplexen und komplizierten Maßnahmen.

Bürgermeister Stadler wünscht sich bessere Kommunikation vom Land

Festgezurrt hatte Hessen Mobil das Großvorhaben gemeinsam mit der Stadt Babenhausen zwar bereits im April 2022. »Im Februar 2023 hatte wir ein erstes Gespräch«, berichtete Bürgermeister Dominik Stadler am Dienstagabend im Planungs- und Bauausschuss, »ich habe mir mehrfach und nachdrücklich bessere Kommunikation gewünscht.«

Nicht nur bezüglich der Kommunikation, auch mit zeitlichen Vorgaben ist man in Babenhausen leidgeprüft: Die Brückensanierung auf der Bouxwiller Straße wurde von Juni 2022 zunächst bis Mitte Dezember geplant, dauerte schließlich bis Ende März. Die Umleitung mit langen Verkehrsschlangen rollte ein Dreivierteljahr durch die Innenstadt. Bürgermeister Stadler hofft, dass Hessen Mobil diesmal im Zeitplan bleibt.

Ursula Friedrich