Grillverbot auf öffentlichen Plätzen in Dieburg

Waldbrandgefahr: Stadt erlässt Allgemeinverfügung

Dieburg 15.06.2023 - 13:46 Uhr < 1 Min.

Ab 18. Juni gilt Grillverbot in Dieburg, auch im Freizeitzentrum Spießfeld.

Als offenes Feuer gilt nicht nur das Entzünden von Grills jeglicher Art, sondern auch von Kerzen oder von Kohlen - etwa für Wasserpfeifen und ähnliches. Auch Zigarettenkippen dürfen auf keinen Fall einfach weggeworfen, Asche oder Tabakreste entsorgt werden. Nicht zuletzt können Flaschen und Glasscherben eine Gefahr darstellen (Lupeneffekt), aber auch beim Grillen im eigenen Garten sollten Bürgerinnen und Bürger achtsam sein (Funkenflug).

Generell wird aktuell beim Aufenthalt in der Natur um große Vorsicht gebeten, denn nicht nur Grills oder andere offene Feuerstellen können schnell Ursache für Brände sein. Selbst der kleinste Funke kann fatale Auswirkungen haben und große Schäden verursachen. So wie in Münster im vergangenen Sommer, als der Wald nahe der Muna gebrannt hat - was jedes Mal eine Katastrophe für das Ökosystem und zugleich auch eine Gefährdung der Bevölkerung ist. Auch in den letzten Tagen hat es bereits in der näheren Umgebung Waldbrände gegeben, etwa in Rödermark.

Mitteilung der Stadt Dieburg