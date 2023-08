Gotteshäuser und Pfarrheime zur Disposition

Kirche: Mit der Schaffung des künftigen Pastoralraums Otzberger Land geht auch ein Immobilienprozess einher

Darmstadt-Dieburg 18.08.2023 - 17:16 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Kirche im Umbruch: Wegen der Sparvorgaben des Bistums Mainz müssen im Otzberger Land Immobilien aufgegeben werden - zur Diskussion steht auch die katholische Kirche in Klein-Zimmern.

Für die unabhängigen Pfarreien aus dem hessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg zeichnet sich eine Neuordnung ab: Zum 1. Januar 2026 soll der Pastoralraum Otzberger Land offiziell sein, der die Pfarrei Groß-Zimmern, die portugiesische katholische Gemeinde und die Pfarrgruppe Groß-Umstadt sowie die Pfarrgruppen Otzberg und Reinheim/Groß-Bieberau umfasst.

Dann wird auch der Immobilienprozess abgeschlossen sein und Einschnitte mit sich bringen: Aktuell steht im Raum, die katholische Kirche in Klein-Zimmern und die Gotteshäuser in den Umstädter Stadtteilen Dorndiel und Wiebelsbach aufzugeben. Auch hinter der Kirche in Reinheim/Georgenhausen steht ein rotes Kreuz, das meint Aufgabe. Hintergrund sind die Sparvorgaben aus Mainz.

In der Projektgruppe »Organisationsstruktur« ringen Vertreter der Kirchengemeinden unter Vorsitz des Groß-Zimmerners Manfred Göbel um Lösungen, wie das umgesetzt werden soll. Am 4. Juli stellte Göbel die Vorschläge in der Pastoralraumkonferenz vor: »Es ist bereits die vierte Version«, so der Groß-Zimmerner, der betont: Die Sparliste sei Diskussionsgrundlage.

Der Immobilienprozess ist einer, der an der Basis gestaltet wird. Dass der nötig ist, leitet sich auch aus dem Mitgliederschwund in der katholischen Kirche, sinkenden Kirchensteuereinnahmen und personellen Nachwuchssorgen ab. Daneben drückt die Last des Liegenschaftserhalts - hier muss nun abgespeckt werden. Im Otzberger Pastoralraum könnte das eine Reduzierung von 13 auf acht bis neun Gotteshäuser bedeuten. Göbel weiß: »Es ist eine sehr emotionale Debatte.« Etwa in Klein-Zimmern, wo die Filialkirche St. Bartholomäus mit finanzieller und physischer Unterstützung der Gläubigen erbaut und 1965 geweiht wurde. Oder in Groß-Umstadt, wo der Sitz der portugiesischen Gemeinde in der Hacker-Siedlung aufgegeben und ein gemeinsamer Neubau eines Pfarrheims in der Innenstadt im Raum steht.

An welchen Immobilien festgehalten wird, wo die Zeichen auf Trennung stehen, hängt von der Bausubstanz, den gefeierten Gottesdiensten und der Besucherzahl ab. Bei der Bewertung der Kirchengebäude wird der Brandversicherungswert angesetzt.

Bei den Pfarrheimen soll - bezogen auf die Quadratmeterzahl - mehr als ein Drittel abgespeckt werden.

Die Kirchen sind Kategorien von eins bis vier zugeordnet. Je nach Priorisierung werden nötige Baumaßnahmen vom Bistum bezuschusst (Kategorie 1 bis zu 50 Prozent), eingeschränkt oder gar nicht bezuschusst (4). »Natürlich könnten wie alle Gebäude auf Kategorie 3 setzen, würden dabei die Vorgaben erfüllen, aber das wäre nur eine Scheinlösung«, argumentiert Manfred Göbel, »mit den jetzigen Entscheidungen soll eine tragfähige Grundlage für die neue Pfarrei geschaffen werden.« So erhielten die arg sanierungsbedürftige Kirche in Dorndiel eine 4.

Im Fall der Pfarrheime sollen die Standorte Dorndiel, Reinheim/Georgenhausen, Wiebelsbach, der Kolpingraum in Groß-Zimmern sowie die Umstädter Hacker-Siedlung aufgeben werden. Aufgabe, das meint Verkauf, Vermietung, eventuell Abriss. In Habitzheim zeichnet sich bereits eine Lösung ab: Ins katholische Pfarrheim soll die evangelische Kirchengemeinde als Untermieter mit einziehen. »Es geht schlicht um die Reduzierung der Baulast«, meint Göbel.

Ursula Friedrich

Zahlen und Fakten: Sparauflagen des Bistums 14.500 Katholiken leben in der neuen Großpfarrei, dem Pastoralraum Otzberger Land. Prämisse für alle Zukunftsentscheidungen ist: In jeder Gemeinde sollen Menschen in erreichbarer Nähe eine Kirche besuchen und Gottesdienste feiern können. Dennoch kann der Immobilienprozess eine Reduzierung der Kirchen von 13 auf acht bis neun bedeuten. Das Bistum Mainz fordert für die Gotteshäuser Einsparungen von 22,5 Prozent, für die Pfarrheime gilt eine Sparauflage von 36,29 Prozent. Am 21. November wird die Pastoralraumkonferenz weiter beraten. Im Frühjahr 2024 muss ein Beschluss gefasst werden. Den Entwurf mit den Bewertungen des Immobilienbestands gibt es auf https://bistummainz.de/pastoralraum/otzberger-land/start/index.html. urs