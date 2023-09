Glasfaserausbau in Babenhausen offiziell gestartet

Spatenstich in Hergershausen

Babenhausen 15.09.2023 - 17:14 Uhr 1 Min.

Im Stadtteil Hergershausen hat der Glasfaserausbau begonnen. Die Baustellen sind temporär, im Idealfall nur einen Tag.

Über Hergershausen und Sickenhofen werden sich die Arbeiten in den kommenden Monaten Richtung Kernstadt bewegen, parallel dazu arbeitet sich das Fachunternehmen vom Norden der Kernstadt nach Süden vor. In rund einem halben Jahr geht es auf der anderen Seite der Bahntrasse in die Stadtteile Hapertshausen, Harreshausen und Langstadt weiter. »Hier dauert die Genehmigung etwas länger, da wir unter den Gleisen hindurch müssen«, erklärte Pascal Gaude, Bereichsleiter bei Wayss&Freytag.

Etwa eineinhalb Jahre wird es dauern, das Netz komplett auszubauen. Der letzte Hausanschluss wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 hergestellt sein. Die Anschlüsse werden entsprechend des Baufortschritts aktiviert, sodass die ersten Kunden (ab Frühjahr 2024) das schnelle Netz gleich nutzen können, verspricht GVG-Gebietsleiter Martin Pfeifer - Hergershausen dürfte also die Nase vorn haben. »Sie surfen mit Lichtgeschwindigkeit durchs Internet«, erklärt Karsten Hölck, aus dem Marketing der GVG, »das ist die Technologie der Zukunft, und wer jetzt mitmacht, hat für die nächsten 50 bis 70 Jahre ausgesorgt.«

Bei der Suche nach einem passenden Anbieter habe das Kieler Unternehmen GVG das vielversprechendste Angebot gemacht, heißt es aus dem Bauamt. Wichtig: Alle Stadtteile werden mitgenommen und auch die Vorvermarktung lief gut. Das Unternehmen arbeitet vollständig eigenwirtschaftlich. Dass die GVG in Babenhausen loslegt und alle Stadtteile miterschließt, war betriebswirtschaftlich indes nur rentabel, »wenn 40 Prozent der Wohneinheiten mitmachen«, sagte Bürgermeister Dominik Stadler - das Ziel wurde erreicht. Auch jetzt, wo es losgegangen ist, können Häuslebesitzer noch einsteigen.

»Unser Internet funktioniert, in Spezialfällen wie Videokonferenzen stößt man an Grenzen«, erklärte Katharina Freckmann den Status quo im Rathaus. Die Expertin aus dem Fachbereich Tiefbau der Stadtverwaltung betreut mit ihrem Kollegen Jürgen Schäfer den Glasfaserausbau verwaltungsseitig - und das betrifft auch die Wiederherstellung der Infrastruktur, was hauptsächlich die Gehwege meint. Stadler ergänzt: »Der Zustand unserer Gehwege ist ganzstädtisch nicht optimal.« An eine Sanierung im Zuge des Glasfaserausbaus ist aktuell zwar nicht zu denken, aber es soll doch hinterher ein guter Zustand hergestellt sein. Wo ohnehin gearbeitet wird, wolle man Synergieeffekte nutzen, meinte Freckmann, etwa auf der B26, wo die Straßendecke saniert wird.

»Ein Meilenstein für die digitale Weiterentwicklung unserer Stadt«, bekräftigte der Bürgermeister. »Mit dem sukzessiven Ausbau sichern wir langfristig die Attraktivität unserer Stadt als Wohn- und Wirtschaftsstandort.«

Ursula Friedrich