Glasfaserausbau dauert länger als angenommen

Amü­siert zeigt Sieg­fried Busch auf das Glas­fa­ser­ka­bel, das seit neun Mo­na­ten aus der Wohn­zim­mer­wand sei­nes Aus­sied­ler­hofs west­lich von Die­burg guckt. Es ist Teil ei­nes Aus­bau­pro­gramms, mit dem der Zweck­ver­band Next Ge­ne­ra­ti­on Ac­cess (NGA) wei­ße Fle­cken in der Breit­band­ver­sor­gung sch­lie­ßen will. Weil aber mehr als die ur­sprüng­lich ge­schätz­ten 1000 die­ser Fle­cken iden­ti­fi­ziert wur­den, ver­zö­gern sich die Ar­bei­ten.