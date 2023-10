Geschichten-Sucher

HGV Schaafheim feiert 25-Jähriges – Statt »Dreschflegel-Image« Zusammenarbeit mit TU Darmstadt

Schaafheim 18.10.2023 - 13:53 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Vereinsvorsitzender Mirko Kreh bindet den neuen digitalen Hörweg durch Schaafheim gern in Führungen durch den Ortskern ein.

In seiner 25-jährigen Vereinsgeschichte hat der HGV Schaafheim schon so manches historisch bedeutsame Element entdeckt - mal funktional, mal dekorativ und manchmal auch kurios. In jedem Fall erzählen die Fundstücke eine Geschichte. Oder »Geschichtchen«, wie es Mirko Kreh nennt.

Seit knapp zehn Jahren ist er der Vorsitzende des HGV und überzeugt, dass Heimat- und Geschichtsvereine, die den Blick eher in die Vergangenheit richten, durchaus eine Perspektive für die Zukunft haben. Dazu müssten sie aber weg vom »Holzschuh- und Dreschflegel-Image«.

»Viele Menschen assoziieren mit einem Geschichtsverein, dass er altertümliche Geräte oder Kleidung aus Handwerk und Landwirtschaft aufbewahrt und gelegentlich ausstellt, historische Dokumente archiviert, sich vielleicht um die Pflege eines Denkmals kümmert.

Nicht nur analog, auch digital

Das machen wir zwar auch, aber unser Fokus liegt stärker auf den interessanten, spannenden oder originellen Geschichtchen, die sich um Gegenstände oder Gebäude ranken«, sagt Mirko Kreh. Unterhaltsam und ansprechend aufbereitet, könnten Heimat- und Geschichtsvereine auch junge Menschen oder solche, die sich bisher kaum für die Historie ihres Ortes interessierten, erreichen. Und das nicht nur analog, sondern auch digital.»Wir sind als Verein auf Facebook und Instagram präsent und haben eine gut gepflegte, aktuelle Homepage«, erzählt Kreh.

Um in sozialen Netzwerken aktiv zu sein und die Internetauftritte aktuell zu halten, brauche es aber auch Mitglieder, die offen sind gegenüber den digitalen Möglichkeiten. In der vereinsinternen WhatsApp-Gruppe seien auch 80-Jährige, was Kreh besonders freut, denn es zeige, dass das Alter kein Hinderungsgrund sei. Um einen Verein in die Moderne zu überführen und dabei die Tradition und das bisherige Wirken der Verantwortlichen zu würdigen, brauche es aber mehr. Junge Leute beispielsweise, wie die Kerbburschen und -mädchen, die in Schaafheim nicht nur feiern, sondern auch mit der Kirchweih-Tradition vertraut sind.

Jakob Sauter, Roland Roth, Heinrich Däschner, Werner Kreh, Eicke Meyer und Horst Laber bildeten den Vorstand nach der Gründung des HGV Schaafheim und retteten zudem die historische Rathausspitze.

»Studium oder Ausbildung, Beruf, Partnerschaft - das sind die Themen im ersten Lebensdrittel. Es wäre unrealistisch, von 25-Jährigen zu erwarten, dass sie ihre Freizeit in einem Heimat- und Geschichtsverein verbringen. Aber man kann mit speziellen Angeboten durchaus Interesse bei ihnen wecken und den einen oder anderen später doch im Verein begrüßen«, meint Kreh. Dem Verein spiele dabei in die Hände, dass junge Menschen eher projektbezogen arbeiten. Seit Mirko Kreh, der aus seinem Beruf viel Managementerfahrung mitbringt, den Vorsitz hat, gibt es auch im HGV zahlreiche Projekte und Projektverantwortliche.

Restaurierung der Alten Kapelle

Einer von ihnen ist Eicke Meyer, der den HGV 1998 mit gründete und viele Jahre führte. Bei der Jubiläumsfeier zum 25-jährigen Bestehen des Vereins am 22. Oktober wird er mit seinem Nachfolger auf der Bühne stehen und aus der Anfangszeit erzählen. Zu den Höhepunkten unter seiner Vereinsführung gehört sicher die aufwendige Restaurierung der alten Kapelle, einem kleinen, über 500 Jahre alten Gebäude, neben der evangelischen Kirche, die 2007 mit dem hessischen Denkmalschutzpreis ausgezeichnet wurde.

Auch für die Restaurierung von Pranger und Marktkreuz krempelten mehrere Vereinsmitglieder die Ärmel hoch. Der HGV beteiligte sich an Schaafheims 1200-Jahr-Feier, organisierte Ausflüge und pflegt den Kontakt zu benachbarten Vereinen mit ähnlicher Ausrichtung.

Besonders ergiebig war der Kontakt zur TU Darmstadt. Dort entwickelten Studenten als Masterarbeit einen Hörweg durch Schaafheim mit Erzählungen zu verschiedenen Stationen und schrieben eine App, über die der Hörweg aktiviert wird.

Neben professionellen Sprechern sind auch Mitglieder des HGV zu hören, begleitet von Geräuschen, die zu Ort und Thema passen, wie das Glockengeläut der Schaafheimer Kirche. So lasse sich Geschichte in Geschichtchen portionieren und Wissenswertes auf unterhaltsame Art vermitteln, meint Mirko Kreh.

MELANIE SCHWEINFURTH

Im Überblick: 25-Jahr-Feier des HGV Der Schaafheimer Heimat- und Geschichtsverein wurde am 14. Januar 1998 gegründet. Aus den 44 Mitgliedern im Anfangsjahr sind bis heute über 100 geworden. Mit Aktionen für Jugendliche und Kooperationen mit den Schaafheimer Schulen widmet sich der HGV intensiv der Nachwuchsarbeit. Bei der 25-Jahr-Feier am 22. Oktober ab 11 Uhr in der Kulturhalle werden die besten Beiträge eines Kinder-Malwettbewerbs gekürt. Zum Jubiläum werden zudem ein Großmodell des ehemaligen Schaafheimer Schlosses sowie die Höhepunkte aus einem viertel Jahrhundert Vereinsgeschichte präsentiert. Dazu gibt es Live-Musik und frisch gebackenes Brot aus einem mobilen Ofen. (schme)