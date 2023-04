Gebrauchte Akkus als Stromspeicher nutzen

Lithium-Ionen-Akkus verschlechtern sich sowohl durch Benutzung als auch ohne einfach mit der Zeit. Inzwischen hängt die Dauer der Nutzbarkeit aber vor allem von der Zahl der Lade- und Entladezyklen ab. Bei den Akkus von Elektrofahrzeugen werden mittlerweile 2000 Ladezyklen angegeben, bis die Kapazitätsgrenze von 80 Prozent erreicht ist. Lithium und Graphit sind entscheidende Rohstoffe für diese Akkus. Ihre Gewinnung wirft ökologische und soziale Probleme auf, die das Öko-Institut in Darmstadt 2020 in einer Studie untersucht hat. Sie schließt mit der Feststellung: »Zahlreiche Firmen, Unternehmen und Initiativen haben sich zu einer verantwortungsvollen Beschaffung von Mineralien verpflichtet. Da die Zellenherstellung in Europa sehr wahrscheinlich an Bedeutung gewinnen wird, wird es entscheidend sein, sich mit Problemen entlang der gesamten Batterie-Lieferkette auseinanderzusetzen.« (hol)