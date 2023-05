Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gänseküken am Main unterwegs - Fütterung für Vögel gefährlich

Unnatürliche Fütterung mit Brot

Frankfurt 19.05.2023 - 18:33 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

ARCHIV - 06.05.2023, Hessen, Frankfurt/Main: Graugans-Nachwuchs ist am Mainufer auf Futtersuche. Die Stadt Frankfurt erinnert die Bevölkerung daran, dass das Füttern der Vögel verboten ist und bei den Tieren schwere Krankheiten auslösen kann. (zu dpa-Meldung "Gänseküken am Main unterwegs - Fütterung für Vögel gefährlich"). Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die flauschigen und braungefleckten Küken sind derzeit wieder ein beliebtes Fotomotiv in Frankfurt: Der Nachwuchs von Nil-, Kanada-, und Graugänsen ist unter anderem am Mainufer unterwegs, gut behütet von den Vogeleltern. Die Stadt ruft dazu auf, die Tiere nicht zu füttern und erinnert an das entsprechende Verbot.

Füttern trage dazu bei, dass sich Hotspots mit besonders vielen Gänsen bildeten, teilte das Grünflächenamt mit. Zudem ist das Füttern gefährlich für die Vögel, es kann zu schweren Krankheiten wie etwa zu Kippflügeln führen, eine Fehlbildung, bei der Federn nach außen stehen. Grund ist unnatürliche Fütterung etwa mit Brot.