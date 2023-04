Für eine »realitätsbezogene Flüchtlingspolitik«

Main-Kinzig: Appell an Bundes- und Landesregierung

Hanau 13.04.2023 - 18:09 Uhr 2 Min.

Darin fordern die Kreisspitze sowie die Rathäuser parteiübergreifend Entlastung.

»Wir befinden uns in einem Dauerkraftakt. Wir brauchen an der Basis Unterstützung und vor allem verlässliche Perspektiven, für die in Wiesbaden, Berlin und Brüssel gesorgt werden müssen«, fasst Landrat Thorsten Stolz den Hintergrund der »Main-Kinzig-Erklärung für eine realitätsbezogene Flüchtlingspolitik« zusammen. Adressaten der Erklärung sind die Bundes- und die Landesregierung, insbesondere vor dem Hintergrund des Treffens des Kanzlers mit den Ministerpräsidenten der Länder am 10. Mai.

Nur mit Bleibeperspektive

Kreisspitze und Bürgermeister schlagen insgesamt 13 Maßnahmen vor. Neben einer engeren Abstimmung der Flüchtlingspolitik auf Ebene der EU geht es auf nationaler Ebene um eine eigene operative Verantwortung des Bundes bei der Aufnahme der flüchtenden Menschen. Wer ohne Bleibeperspektive ist, soll schneller ins Herkunftsland zurückgebracht werden, was eine gemeinsame Initiative von Berlin und Wiesbaden erforderlich macht. In die Bundesländer und vor allem in die Kreise und Kommunen sollen nur die Geflüchteten weiterverteilt werden, für die eine Bleibeperspektive festgestellt wurde. Landkreis und die Kommunen fordern Erleichterungen bei der beruflichen Integration sowie eine Kostenerstattung, nicht nur mit Blick auf die Unterbringung und Versorgung, sondern auch für die folgenden Integrationsmaßnahmen.

»Es ist unsere langfristige Aufgabe und Verantwortung, die Menschen zu integrieren. Das braucht Raum, den wir schaffen müssen, aber das können der Kreis und die Kommunen nicht alleine«, erklärt Erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler. Die Schaffung von Wohnraum, Kitas und Schulplätzen soll daher durch eine Anpassung bei den Standards und einem finanziellen Ausgleich befördert werden.

Nachdem Anschreiben an das Land Hessen seitens des Kreises und der Kommunen seit Monaten unbeantwortet bleiben, fordern die Unterzeichner der Main-Kinzig-Erklärung zudem einen hessischen Flüchtlingsgipfel.

»Um auch künftig eine verantwortliche Aufnahme und Integration von Flüchtlingen in den Kommunen vor Ort leisten zu können und um populistischen Kräften entgegenzuwirken, bedarf es neben einer besseren finanziellen Ausstattung zahlreicher weiterer Optimierungen sowie eine grundlegende Weiterentwicklung der nationalen, aber auch europäischen Flüchtlingspolitik«, heißt es im Anschreiben.

Im Main-Kinzig-Kreis sind vergangenes Jahr rund 9200 Geflüchtete und Asylsuchende registriert, untergebracht und versorgt worden. Im Jahr 2023 sind es bisher rund 1100, wobei die Dynamik des Fluchtgeschehens über den Sommer hinweg zunimmt.

»Wir erwarten, dass zwischen Bund und Ländern am 10. Mai ein Maßnahmenbündel geschnürt wird und sich unsere 13 Punkte darin wiederfinden. Wenn ich mir Initiativen dieser Art aus anderen Teilen des Landes anschaue, dann sind das realistische Forderungen. Wir brauchen diese verlässliche Perspektiven ganz einfach«, so Landrat Thorsten Stolz. »Der Main-Kinzig-Kreis steht stellvertretend für die kommunale Familie, die die Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Geflüchteten stemmt. Und da ist es das Mindeste, dass diese kommunale Familie nicht wie Bittsteller behandelt wird, sondern durch Bund und Land den Rücken gestärkt bekommt.«Mitteilung des Main-Kinzig-Kreises (gekürzt)