Fünf Tage "FesDIval" im Schlossgarten Dieburg

Hintergrund: 30 Programmpunkte für alle Generationen

Welche Programmpunkte an den fünf "FesDIval"-Tagen wann genau stattfinden werden, soll in Kürze sowohl auf der Website www.fesdival.de als auch in der Showmaker-App ersichtlich werden. Etwas allgemeiner geben die Macher ihre kulturellen Vorhaben aber schon bekannt.

Fest steht bereits, dass die große Wiese im Schlossgarten (an der Hauptallee Richtung Trapezteich) mit Lichterketten und Lampions stimmungsvoll illuminiert werden soll. Dort sollen in einem Unterhaltungs- und Mitmachprogramm für die ganze Familie alle Generationen auf ihre Kosten kommen. Stadt und Showmaker versprechen insgesamt rund 30 Programmpunkte.

Am 30. und 31. August sowie am 1. September soll die Veranstaltung um 16 Uhr beginnen, am 2. und 3. September bereits am späten Vormittag. Kinder sollen sich etwa mit Rollenrutsche, Gleichgewichts-Parcours und verschiedenen Spielen austoben können. Hinzu kommt ein Bühnenprogramm mit Zauberern, Clowns, Zirkustheater und Liedermachern, das die Kinder aktiv einbeziehen soll. Abends ist ab etwa 18 Uhr Live-Musik auf der Bühne geplant: Vom Singer-Songwriter über mehrköpfige Formationen bis zu Feuer- und Comedyshows reicht die kulturelle Bandbreite, die das Publikum beim "FestDIval" erwarten soll. jed