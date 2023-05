Frühschwimmer eröffnen Freibad-Saison in Babenhausen

Neuer Betreiber

Babenhausen 19.05.2023 - 15:14 Uhr 2 Min.

Start der Freibadsaison: An Christi Himmelfahrt zogen die ersten Frühschwimmer ihre Bahnen. Ein neuer Betreiber ist jetzt in Babenhausens beliebtester Freizeiteinrichtung am Ruder.

»Wir freuen uns, dass wir entgegen aller Unkenrufe einen neuen Betreiber für das Bad gefunden haben«, sagte Bürgermeister Dominik Stadler, der an Deck von Küstenkutter Jenny, wo die Gastronomie untergebracht ist, den Kaffee testete. Mit Sebastian Bauer (Verwaltung), Rainer Funck (Technik/Personalwesen) und Bertram Herbert (Gastronomie) wurden drei gleichberechtigte Gesellschafter des Unternehmens Heba verpflichtet, das jetzt in Babenhausen Neuland betritt. Es ist die erste Saison für die neuen Betreiber, die nach der Kündigung des Bäderservice Dalila Kahl das Ruder übernehmen.

Immer wieder gibt es rund ums Freibad Aufregerthemen. Sei es das fehlende Kapital, um das Wasser anzuheizen (was der Förderverein Freibad durch eine Spendenaktion stemmte), Rost am Bauch von Kutter Jenny, oder das Leck geschlagene Kinderbecken. Dieser Saisonstart steht unter einem guten Stern.

10.000 Euro - soviel verschlinge das Anheizen des Wassers, meinte der Bürgermeister; durch die gestiegenen Energiekosten dürfte es aber teurer sein. Das hat die Stadt gestemmt. Aber: Schwimmen ist auch teurer geworden, denn kürzlich wurden die Eintrittspreise angehoben.

Am Kinderbecken haben die Maurer gute Arbeit geleistet, die das in die Jahre gekommene Becken einmal mehr flickten. Das lange geforderte neue Becken für die kleinsten Badegäste soll Ende 2024 angegangen und 2025 eingeweiht werden. Nicht nur Alter und Zustand des Kinderbeckens sind ein Problem, es ist grundsätzlich zu tief und liegt ein bisschen abseits, sodass die Aufsicht zusätzliches Personal bindet. Das neue Kinderplanschbecken wird innerhalb des Bades wohl den Standort wechseln. »Für die Badeaufsicht sorgt ein Dienstleister«, sagte Rainer Funck, der hier zur Auflage machte, dass man auf ein konstantes Team setzen kann - acht Menschen täglich sind in den Bereichen Kasse und Schwimmaufsicht tätig.

Dass aktuell wohl 40.000 hessische Kinder nicht schwimmen können und die Zahl während der Pandemie deutlich zugenommen hat, sorgt auch in Babenhausen für eine Offensive. »Durch Corona und das Schließen vieler Bäder hatten die Kinder keine Chance, Schwimmen zu lernen. Wir haben hier eine Schwimmschule, die auch Aquarobic und Mermaid-Kurse anbietet«, sagte Funck.

Was weder Badeaufsicht noch das Schwimm- und Gesundheitszentrum »Mermaid meets Relaxation« leisten werden, ist Schulsport. Aufsicht und Ausbildung gehören in die Hände von Lehrern, die bei den Besprechungen im Vorfeld zögerlich waren, wie der Bürgermeister berichtete: »Haftungsfragen sind da ein großes Thema.« Ob das Freibad überhaupt für Schulsport genutzt wird, ist fraglich.

Mit an Bord sind dafür die örtlichen Vereine, die Aus- und Fortbildung bieten. Auch der Förderverein Freibad will den Schwimmbadbesuch mit zusätzlichen Veranstaltungen würzen, so soll es am 12. Juli und 10. August ein Abendschwimmen (bis 22 Uhr) und Live-Musik geben.

Ursula Friedrich