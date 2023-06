Freigericht verleiht zwei Ehrenpreise

Freigericht 16.06.2023

Jürgen Herröder.

Das bedeutet: Vorfahrt an der Kasse für Feuerwehrleute, Polizeibeamte und Mitarbeiter von Rettungsdiensten. »Denn die haben es immer eilig«, sagt Herröder. Eine Aktion, die ihn sogar in die News von RTL gebracht hat und die mittlerweile von allen Rewe-Märkten im Main-Kinzig-Kreis aufgegriffen wurde.

Gerne erinnert sich Herröder an zwei Aktionen während der Corona-Zeit, als sowohl das Vereinsleben brach lag als auch die meisten Geschäfte schließen mussten. Um das lokale Vereinsleben anzukurbeln und ein wenig Geld in die Clubkassen zu spülen, hat er acht Wochen lang eine Holzverkaufshütte vor seinem Markt aufgestellt. Diese konnten die lokalen Vereine unentgeltlich nutzen, um beispielsweise Bastelarbeiten oder Kuchen und Waffeln zu verkaufen. Dazu gab es von Herröder ein Startkapital.

Für Geschäfte, die wegen Corona schließen mussten, verkaufte er in seinem Markt 25-Euro-Gutscheine. Die Idee: Die Käufer treten in Vorleistung und helfen somit den geschlossenen Läden, ihre Fixkosten zu stemmen.

Was treibt Herröder an? »Was ich an Positivem erlebt habe, möchte ich zurückgeben«, sagt er und betont dabei, dass dies nur dank seiner tollen Mitarbeiter möglich sei, die ihm den Rücken freihielten. Einen bestimmten Verein oder eine bestimmte Zielgruppe hat er bei seinem sozialen Engagement nicht im Fokus. Er hilft, wo lokal Not an Mann ist. »Die Leute wissen, wenn es ein Problem gibt, können wir zum Jürgen kommen.« Dann hilft er: manchmal mit Geld, manchmal mit guten Ideen, oft mit Beidem.

Der Anerkennungspreis der Gemeinde Freigericht für besondere Aktivitäten und Leistungen in der Jugendarbeit geht in diesem Jahr an die Katholische Junge Gemeinde (KJG) Bernbach, einem Ortsteil von Freigericht. »Und zwar für unser dauerhaftes Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit«, erzählt Katrin Hundsnurscher (26), die als Verwaltungsfachangestellte im Rathaus in Somborn arbeitet. Zusammen mit Sarah Wilmes, Marie Wagner, Elias Schmitt und Finja Preikschardt bildet sie die aktuelle Pfarrjugendleitung der KJG Bernbach.

Kern der ehrenamtlichen Arbeit sind die Gruppenstunden, die im wöchentlichen Turnus und in drei verschiedenen Altersgruppen stattfinden. Rund 50 Kinder und Jugendliche vom Grundschüler bis zum 17-Jährigen finden sich Woche für Woche ein, um zusammen mit Gleichaltrigen zu spielen, zu basteln, gemeinsame Aktionen zu stemmen und Abenteuer zu erleben. »Zum Beispiel bei der 72-Stunden-Aktion, bei der wir eine Wildblumenwiese auf dem Weg zum Kreuzweg angelegt haben«, erzählt Hundsnurscher. Oder beim Sommerzeltlager, das alle zwei Jahre stattfindet und den Kindern und Jugendlichen viel Spaß macht. Im vergangenen Jahr ging es nach Rasdorf in der Rhön.

Um die rund 50 Kinder und Jugendlichen zu betreuen, kann die KJG Bernbach auf rund 20 Betreuerinnen und Betreuer zurückgreifen. »Wer 17 Jahre alt ist, wechselt oft in die Leitergruppe«, erklärt Hundsnurscher. So sei ein nahtloser Übergang sichergestellt. Auch als Betreuer müsse keiner auf Spaß und Abenteuer verzichten. »Dieses Jahr fahren wir eine Woche nach Dänemark.« Und nächstes Jahr geht es dann wieder mit den Kindern und Jugendlichen zum Sommerzeltlager.

Der Bürgerpreis für ehrenamtliche Sozialarbeit und der Anerkennungspreis der Gemeinde Freigericht für besondere Aktivitäten und Leistungen in der Jugendarbeit werden im Rahmen des Jahresempfangs der Gemeinde Freigericht am Sonntag, 26. Juni, um 14.30 Uhr in Neuseser Park verliehen. Der Kulturpreis der Gemeinde Freigericht für künstlerische und kulturelle Leistungen wird in diesem Jahr nicht vergeben. Für die Verleihung der Ehrenpreise stehen jedes Jahr insgesamt 600 Euro zur Verfügung. Werden alle drei Preise vergeben, bekommen die Geehrten jeweils 200 Euro. Werden - wie in diesem Jahr - lediglich zwei Auszeichnungen verliehen, erhalten die Geehrten jeweils 300 Euro.

Kerstin Liesem