Freie Wähler Hessen peilen erstmaligen Einzug in Landtag an

Wahl am 8. Oktober

Wiesbaden 19.04.2023 - 16:37 Uhr 2 Min.

Die hessischen Freien Wähler nehmen beim Landtagswahlkampf den erstmaligen Einzug in das Landesparlament in den Blick. «Wir haben definitiv das Ziel, die Fünf-Prozent-Hürde zu nehmen», sagt der Landesparteivorsitzende Engin Eroglu in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Nach seiner Einschätzung können die Freien Wähler Hessen vom Erfolg benachbarter Landesverbände profitieren.

In Rheinland-Pfalz schaffte die Partei 2021 mit 5,4 Prozent der Stimmen erstmals der Sprung in den Landtag, in Bayern sitzt sie seit 2018 mit am Regierungstisch. «Für uns ist es gut, dass am 8. Oktober auch in Bayern gewählt wird», sagt Eroglu.

Die Politik-Professorin Dorothée de Nève von der Justus-Liebig-Universität in Gießen rechnet der Partei keine großen Chancen aus. «Es erscheint im Moment sehr unwahrscheinlich, dass die Freien Wähler in den Hessischen Landtag einziehen werden», sagt sie. «Daran scheinen auch die Wunschvorstellungen, vom Rückenwind der Bayern-Wahl profitieren zu können, zunächst nichts zu ändern.»

Nach den Worten des Landesvorsitzenden Eroglu treten die Freien Wähler erstmals in allen 55 hessischen Wahlkreisen mit einer Direktkandidatur an. Bei der zurückliegenden Wahl 2018 waren es noch 44 Wahlkreise gewesen. Die Landesliste ist bereits aufgestellt. Die Hälfte der ersten zehn Plätze sei mit Frauen besetzt - ohne dass es eine vorgegebene Quote gebe, sagt Eroglu.

Das Durchschnittsalter sei sehr niedrig. Der Landesparteichef verwies unter anderem auf Laura Schulz aus Obertshausen im Kreis Offenbach auf Listenplatz zwei. Die 29-Jährige ist unter anderem seit 2021 Fraktionsvorsitzende der «Bürger für Obertshausen» im Stadtparlament.

Bei den Wahlforschungsinstituten, die bei ihrer Sonntagsfrage auch die Freien Wähler einzeln abfragten, läge die Partei in Hessen derzeit zwischen 2,5 und 3,5 Prozent, erklärt Eroglu. Bei der Hessen-Wahl 2018 hatten die Freien Wähler 3 Prozent erreicht, fünf Jahre zuvor 1,2 Prozent.

«Wir haben uns von einer Graswurzelbewegung zu einer Sammlungsbewegung weiterentwickelt», sagt Eroglu. Die Freien Wähler hätten aktuell 900 Mitglieder, zur Landtagswahl vor fünf Jahren waren es 340 gewesen. Mit der orange-farbenen Sonne, dem Emblem der Freien Wähler, werben auch viele Freie Wählergruppen, Initiativen und Bürgerlisten, wie Eroglu erläutert. «Wir sind vor allem im ländlichen Raum stark, dagegen sehe ich in den großen Städten noch Defizite.»

Am 6. Mai soll bei einem Parteitag in Gießen das Programm für die Landtagswahl verabschiedet werden. Eines der wichtigsten Themen sei die Bildung, sagt Eroglu. Die Partei kämpfe unter anderem für gebührenfreie Kita-Plätze und eine bessere Qualifizierung der Erzieherinnen. In der Flüchtlingspolitik müsse es eine Kehrtwende geben, fordert Eroglu. «Wir müssen jedem helfen, dem wir helfen müssen, aber wir müssen besser sortieren», sagt er.

Für Flüchtlinge müsse in Hessen eine Residenzpflicht eingeführt werden, also, die Zugewanderten sollten nur dort wohnen dürfen, wo sie vom Staat untergebracht werden. Ein Recht für Freizügigkeit sollte mit einem erfolgreichen Sprachtest für Deutsch verbunden sein, sagt Eroglu. Zu den weiteren Wahlkampfthemen zählen gute ÖPNV-Anbindungen und mehr Arbeitsplätze im ländlichen Raum, die Förderung erneuerbarer Energien und die Gründung einer gemeinnützigen Landesklinik-Gesellschaft, um die stationäre Gesundheitsvorsorge stärker in staatlicher Hand zu bündeln.

Progressive Positionen

Nach den Worten der Politik-Professorin de Nève vertreten die Freien Wähler Hessen teils progressive Positionen, etwa beim Ausbau der Windenergie sowie mit der Forderung nach mehr direktdemokratischer Bürgerbeteiligung. «Zugleich stehen sie insbesondere in der Familien- und Sozialpolitik für konservative Positionen», urteilt die Expertin. «Dieses Changieren zwischen den politischen Lagern ist kein Versehen, sondern eine bewusste Strategie und charakteristisch für die Freien Wähler.»

Bei möglichen Koalitionen könnten die Freien Wähler künftig auf Länderebene der FDP als dritter Partner im Bunde Konkurrenz machen, sagt de Nève. «Die Erfahrungen mit der bisher einzigen existierenden Koalition unter Beteiligung der Freien Wähler in Bayern zeigen, dass sie sich dem gemeinsamen Regierungskurs erstaunlich geschmeidig anpassen.»

Eine Sprecherin der CDU-Hessen wollte sich zu den möglichen Chancen der Freien Wähler, in den Landtag einzuziehen, nicht äußern. «Sie sind eine demokratische Partei, die bereits in einigen Kommunalparlamenten vertreten ist und in drei Ländern Teil des Landtags.» Über mögliche Koalitionspartner spreche die CDU aktuell nicht.

