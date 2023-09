Frankfurter Uniklinik-Chef: Gesundheitsreformen «an einem Stück denken»

Digitalisierungsgesetz «ganz wesentlich»

Frankfur 22.09.2023 - 09:06 Uhr < 1 Min.

Zahlreiche Mitarbeiter diverser Kliniken beteiligen sich an der Demonstration "Alarmstufe Rot - Stoppt das Krankenhaussterben" auf dem Römerberg in Frankfurt

Die Bundesregierung will beim Gesundheitssystem an mehreren Schrauben drehen: Geplant ist eine Reform der Krankenhaus-Struktur, eine Reform bei der Notfallversorgung und bei der Digitalisierung. Der Ärztliche Direktor des Frankfurter Universitätsklinikums, Prof. Jürgen Graf, ist der Ansicht, dass die drei Reformvorhaben nur gelingen können, wenn sie «an einem Stück» gedacht und umgesetzt werden.

Das geplante Digitalisierungsgesetz sei «ganz wesentlich», sagte Graf. Ohne elektronische Patientenakte seien die beiden anderen Reformen in der Umsetzung sehr viel schwieriger. Es sei «ein wesentlicher Mangel» des deutschen Gesundheitssystems, dass ein Arzt nicht sehen könne, was andere Kollegen zuvor schon gemacht haben. Müsse ein Befund vom Universitätsklinikum an ein kleineres Krankenhaus innerhalb Frankfurts weitergegeben werden, «dann stecken wir das in ein Kuvert und schicken einen berittenen Boten».

Die Reformen - die Graf grundsätzlich positiv bewertet - sehen eine abgestufte Versorgung vor. Wer nicht schwer krank ist, soll zum Hausarzt und nicht ins Krankenhaus; nach einer Operation könnten Patienten von spezialisierten Kliniken in kleinere verlegt werden. All das kann Graf zufolge nur gelingen, wenn die einzelnen Akteure des Gesundheitswesens miteinander vernetzt seien.

dpa/lhe