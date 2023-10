Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Frankfurt: Von S-Bahn erfasst und tödlich verletzt

Fremdverschulden nicht ausgeschlossen

Frankfurt 16.10.2023 - 09:24 Uhr < 1 Min.

Die Hintergründe des Unfalls seien noch unklar, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Koblenz am Montagmorgen. Ein Fremdverschulden sei demnach nicht auszuschließen. Die Ermittlungen übernahm daher die Frankfurter Polizei. Der Unfall passierte nach Angaben der Sprecherin am frühen Sonntagmorgen.

dpa/lhe