Frankfurt, Damstadt, Wiesbaden haben Sorge um Partnerstädte in Israel

Krieg in Nahost

Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden und Kassel haben direkt nach der Attacke Kontakt mit ihren Partnerstädten aufgenommen. «Die Angst und Verunsicherung sind unter der Bevölkerung von Kfar Saba sehr groß», heißt es in Wiesbaden über die befreundete Gemeinde unweit von Tel Aviv.

Die islamistische Hamas, die auch von EU und USA als Terrororganisation eingestuft wird, hatte am 7. Oktober im Grenzgebiet von Israel und dem Gazastreifen einen Großangriff gestartet und ein Blutbad angerichtet. Seither bombardiert die israelische Luftwaffe massiv Ziele im Gazastreifen.

Es seien auch Raketen in Richtung Kfar Saba geflogen, teilte WIESBADEN auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. «Die Hilflosigkeit auf Grund des überraschenden Angriffs ist sehr groß und viele Familienmitglieder werden nun als Reservisten eingezogen.» Die Partnerschaft mit der israelischen Stadt sei 1981 in Kraft getreten. «Neben Schüleraustauschen gibt es auch eine jährliche Bürgerbegegnung, bei denen die Besucher in Gastfamilien untergebracht sind.» Derzeit seien aber keine Besuchsgruppen aus Israel in Deutschland oder umgekehrt.

Darmstadts Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD) hatte bereits kurz nach dem Angriff von «Entsetzen und Abscheu» gesprochen. «Wir sind erfüllt von Trauer und Sorge - Trauer um die vielen hundert Toten, die den barbarischen Gewaltakten bereits zum Opfer gefallen sind, Sorge um die Verschleppten, die von der Hamas jetzt als Geiseln gehalten und gequält werden.» Dem Bürgermeister der Partnerstadt Nahariya habe er seine tief empfundene Solidarität versichert. Die Stadt in Grenznähe zum Libanon ist erst seit Ende Mai offiziell Partnerstadt Darmstadts. Aufgrund dieser Grenznähe liege auch Nahariya in einem kritischen Gebiet. Benz verurteilte auch scharf jegliche Sympathie oder Freude über das verbrecherische Vorgehen der Hamas in Deutschland.

Auch an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es zu gewaltsamen Zwischenfällen mit der libanesischen Hisbollah-Miliz. Israel will im Norden des Landes angesichts dieser Eskalation Ortschaften räumen. Der zweite Mann an der Spitze der Hisbollah, Naim Kassim, schloss unlängst eine noch größere Beteiligung seiner Bewegung am Konflikt mit Israel nicht aus.

Der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) habe mit seinem Amtskollegen in der Partnerstadt Tel Aviv, Ron Huldai, telefoniert und ihm die volle Solidarität und Unterstützung Frankfurts zugesichert. Huldai habe berichtet, dass die Lage in der Stadt sehr angespannt und Normalität derzeit weit entfernt sei, teilte die Stadt mit. «Die Stadt Frankfurt am Main hat ihrer Partnerstadt ihre Hilfe angeboten. Wann immer diese benötigt wird, wird unternommen, was möglich ist.» Beide Städte pflegen seit 1980 eine enge Partnerschaft. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hätten rund 200 Austauschprojekte und Begegnungen stattgefunden, unter anderem mit Tanz- und Theateraufführungen.

Der Kasseler Oberbürgermeister Sven Schoeller (Grüne) hat nach Angaben der Stadt direkt nach den Angriffen sein Mitgefühl mit den Opfern und deren Angehörigen ausgedrückt. Man sei mit den Gedanken bei den Freundinnen und Freunden in der Partnerstadt Ramat Gan in der Nähe Tel Avivs. Zudem habe er in einem Schreiben an seinen Amtskollegen Carmel Shama-Hacohen Kassels Solidarität zum Ausdruck gebracht und Unterstützung angeboten, wo diese nötig sei. Die Partnerschaft der beiden Städte besteht seit 1990. Auch Kassel schloss aus, dass derzeit Besuchsgruppen in Israel sind. Eine geplante Reise einer Schülergruppe nach dem Angriff sei abgesagt worden.

dpa/lhe