Fliegerbombe in Hanau gefunden - Evakuierung betrifft 1000 Menschen

Einschränkungen im Bahn- und Straßenverkehr

Hanau 30.10.2023 - 15:11 Uhr < 1 Min.

Foto: Friso Gentsch

Der Kampfmittelräumdienst ordnete eine Räumung in einem Radius von 500 Metern um den Fundort an. Die etwa 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe war nach Angaben der Stadt bei Bauarbeiten auf dem Firmengelände entdeckt worden.

Für Menschen, die innerhalb des Sperrbereichs leben, wurde eine Notunterkunft eingerichtet. Da ein Zünder der Fliegerbombe den Angaben zufolge beschädigt ist, soll es bei der geplanten Entschärfung am Nachmittag zu einem Knallgeräusch kommen.

Für die Entschärfung wurden Einschränkungen im Bahn- und Straßenverkehr erwartet. So sollte der Schienenverkehr aus und in Richtung Bayern und Fulda ab 16 Uhr zwischenzeitlich zum Erliegen kommen. Ebenfalls kündigte die Stadt eine Sperrung der B43A zwischen den Anschlussstellen Wolfgang und Hanau Hafen an.