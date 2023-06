Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Feste Größe im Gemeindeparlament

Ortspolitik: Großkrotzenburger FDP-Ortsverband feiert 50-jähriges Bestehen - Jubiläumsfeier am 25. Juni

Großkrotzenburg 19.06.2023 - 15:31 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Kurzschenkel und Protzmann: die beiden Vorsitzenden des FDP-Ortsverbandes, Bernd Kurzschenkel und Daniel Protzmann (von links). Zusammen prägen sie den Ortsverband seit fast 50 Jahren.

Das Gasthaus, in dem der FDP-Ortsverband 1973 gegründet wurde, existiert heute immer noch unter dem Namen »Toscana«. Es ist eine feste Größe in der Gemeinde. Gleiches gilt für den Ortsverband der Freidemokraten, dem bei seiner Gründung vor 50 Jahren bereits 17 Mitglieder angehörten. »Federführend bei der Gründung waren Heinrich Müller und Josef Bohländer. Sie waren die Spitzenkandidaten der ersten FDP-Liste«, erinnert der heutige stellvertretende Vorsitzender des Ortsverbandes Bernd Kurzschenkel.

Kurzschenkel trat der FDP drei Jahre nach der Gründung bei. Er engagierte sich damals als Pressewart des örtlichen Turnvereins und wurde von Gründungsmitglied Bohlender »rekrutiert«, der die FDP-Liste zur anstehenden Kommunalwahl 1977 verstärken wollte. Seitdem ist Kurzschenkel eines der prägenden Gesichter der Krotzenburger FDP. Bis 2021 war er fünf Jahre Vorsitzender der Gemeindevertretung, heute unterstützt er den Ortsverband als zweiter Vorsitzender im Hintergrund.

In Großkrotzenburg ist die FDP dank des Ortsverbandes eine feste Größe im Gemeindeparlament, und »wir haben durch zahlreiche Initiativen Spuren in der Gemeinde hinterlassen«, erklärt Kurzschenkel. Der 71-Jährige erinnert beispielsweise an die Ferienspiele während der Sommerferien, die seit 1977 angeboten werden und auf einen FDP-Antrag zurückgehen würden.

Das prägende Gesicht der jüngeren Vergangenheit ist der Fraktions- und Ortsverbandsvorsitzende Daniel Protzmann. Der 43-Jährige trat vor 20 in die FDP ein und prägt die Partei heute über die Grenzen seines Heimatortes hinaus, ist Vorsitzender des Kreisverbandes und seit wenigen Wochen Beisitzer im Landesvorstand. Protzmann erinnert an die Koalition mit den Krotzebojer Grünen als eine »Besonderheit« der Krotzenburger FDP.

Zusammen stellten Grüne und Freie Demokraten zwischen 2016 und 2020 den stärksten Block im Gemeindeparlament. »Das war keine Zweckgemeinschaft. Wir haben gemeinsame Ziele verfolgt«, stellt der selbstständige Informatiker klar. Zusammen haben die Fraktionen unter anderem die Privatisierung des Strandbades und die Sanierung des Oberwaldstadions auf den Weg gebracht. »Trotz einer schwierigen Umsetzung waren diese Entscheidungen grundsätzlich richtig«, ist sich Protzmann sicher.

Der FDP-Ortsverband feiert sein 50-jähriges Jubiläum im Rahmen einer akademischen Feier am Sonntag, 25. Juni, ab 10 Uhr im Bürgerhaus/Limes-Forum an der Schulstraße 7. Zu Gast ist unter anderem der FDP-Landtagsabgeordnete Stefan Naas.

Per Bergmann