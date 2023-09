Falschparker und Baustellen erschweren Anfahrt der Rettungskräfte

Problem in Rhein-Main

Frankfurt 26.09.2023 - 14:15 Uhr 1 Min.

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht zum Einsatz.

Falschparker, Poller, Baustellen: Diese und andere Hindernisse bereiten Rettungskräften im Rhein-Main-Gebiet auf dem Weg zum Einsatzort immer wieder Schwierigkeiten. «Vor allem in den Abendstunden in den engen Wohngebieten ist das ein permanentes Thema, wenn Ecken und Wendehammer zugeparkt sind», sagte Dierk Dallwitz, Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Frankfurt, der Deutschen Presse-Agentur. Auch andere Orte, «wo Autos kreuz und quer stehen», wie etwa im Sommer an einigen Schwimmbädern, seien ein Problem. Oliver Pitsch vom Johanniter-Regionalverband Rhein-Main sieht vor allem in zweiter Reihe parkende Lieferwagen als häufiges Hindernis für die Rettungskräfte.

Auch Poller, die zur Abgrenzung von Radwegen oder als Anti-Terror-Schutz dienen und nicht per Fernbedienung im Boden versenkt werden können, machen den Einsatzkräften nach eigenen Angaben an einigen Orten die Arbeit schwer. Und: «Wir spüren eine Zunahme der Dauer von Einsatzfahrten dort, wo Fahrbahnen nur noch einspurig sind, nachdem eine Radspur abgegrenzt wurde», sagte Dallwitz, betonte aber zugleich, dass eine gute und sichere Infrastruktur für Radfahrer wichtig sei.

Ein Problem seien zudem Autofahrer, die den Rettungswagen erst verspätet Platz machen. Dabei glauben sowohl Dallwitz als auch Pitsch nicht an einen bösen Willen der Verkehrsteilnehmer: «Es herrscht viel Verkehr, das Navi ist an, die Musik ist laut, manche Autos haben schallgedämpfte Scheiben - da wird das Blaulicht und die Sirene nicht immer gleich wahrgenommen», so Pitsch.

Hindernisse gibt es auch manchmal in den Häusern: Dallwitz appellierte daher an die Bewohner vor allem in Mehrfamilienhäusern, die Treppenhäuser möglichst freizuhalten. «Wenn erstmal Schuhe, Pflanzen und Kinderwagen weggeräumt werden müssen, dauert das.»

In anderen Teilen Hessens, insbesondere in den ländlichen Gebieten, gibt es laut Angaben des Malteser Hilfsdienstes, des DRK und den Johannitern keinerlei ähnliche Schwierigkeiten für die Rettungsdienste. Eine Sprecherin der Malteser teilte mit: «Hessenweit stellen wir aktuell keine erschwerten Zugangsbedingungen zu unseren Einsatzstellen fest.»

dpa/lhe