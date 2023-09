Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ex-Spielwarenhaus Ott wird teils abgerissen

In modernes Geschäfts- und Wohngebäude verwandelt

Babenhausen 22.09.2023 - 15:34 Uhr 1 Min.

Das Jahren leerstehende einstige Spielwarenhaus Ott in der Nähe des Babenhäuser Marktplatzes darf nun teilweise abgetragen und mit einem Neubau ersetzt werden. Ein baulicher Störfaktor in der "Bummelgass" wird damit beseitigt.

Seit einiger Zeit war das leerstehende Ensemble in der "Bummelgass", wie die Babenhäuser ihre Geschäftsmeile nennen, zu einem baulichen Störfaktor geworden. Auf Anordnung der Bauaufsicht musste es wegen statischer Mängel mit einem Bauzaun gesichert werden. Bereits im Winter 2018/19 hatte die Bauaufsicht des Landkreises eine Einzäunung des Anwesens "Fahrstraße 13 und 15" angeordnet, weil am "Doppelhaus" von Sachverständigen schwerwiegende Mängel bei der Standsicherheit festgestellt worden waren. Da musste eingeschritten und die Mängel kurzfristig beseitigt werden.

Der Eigentümer, der bis vor kurzem nicht genannt werden wollte, hatte sich mit vielen Problemen herumzuschlagen, zumal das Ensemble in der Nachbarschaft des "Schwartzen Löwen" am Marktplatz steht, eine der historischen Babenhäuser Gaststätten, die unter Denkmalschutz steht. Nun hat Gebäudebesitzer Alparsian Fischer nach vielen Bemühungen grünes Licht von den zuständigen Behörden bekommen. Er darf einen Teil des Ensembles abtragen und mit einem Neubau ersetzen.

Schon seit langem ist erkennbar, dass es mit einer bloßen Sanierung am alten Bestand nicht getan ist. Die Abbrucharbeiten inmitten dichter Innenstadtbebauung müssen behutsam vorgenommen werden. Schweres Gerät kann da nicht eingesetzt werden.

In der Stadtverwaltung zeigt man zufrieden mit der sich abzeichnenden Entwicklung. Bereits vor etwa zwei Jahrzehnten schon hatte man es mit einem ähnlichen Fall, mit dem marode gewordenen ehemaligen Gasthaus "Zum Engel" ebenfalls in der "Bummelgass" zu tun. Mit eingebrochenem Dach war das einst beliebte Gasthaus, in dem im Oktober 1891 der Babenhäuser Turnverein gegründet wurde, der inzwischen größte Verein der Stadt, fast eine Ruine geworden. Sogar die städtischen Gremien hatten sich zeitweise mit dem Schandfleck beschäftigen müssen.

Die Rettung brachte eine private Initiative. Zwei Architekten hatten schließlich das Gebäude erworben und viel eigene handfeste Arbeit und Geld aufgewendet. Inzwischen ist das sanierte Gebäude in der Innenstadt als "Pfannkuchenhaus" etabliert, war zuvor einige Jahre als Cafe genutzt worden.

Michael Prasch