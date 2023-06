Ex-Schulleiter wegen Kindesmissbrauchs zu langer Haft verurteilt

Prozess

Fulda 02.06.2023 - 14:21 Uhr < 1 Min.

Symbolbild: Justiz, Beamter

Das Gericht sah es in dem am Freitag verkündeten Urteil als erwiesen an, dass sich der 48-Jährige in über 90 Fällen an Kindern und Jugendlichen sexuell verging. Er habe dabei seine Stellung als Musiklehrer und Chorleiter und damit als Vertrauensperson ausgenutzt.

Die Öffentlichkeit war wegen des Schutzes der noch minderjährigen Opfer über weite Strecken von dem Prozess ausgeschlossen. Das Gericht sprach von 32 Opfern, die jüngsten davon waren noch im Grundschulalter. Es könne aber sein, dass die Dunkelziffer noch viel höher liege, hieß es vom Gericht. Einen Teil der Straftaten soll der Mann während Chorfreizeiten an schlafenden Opfern vorgenommen und sich dabei gefilmt haben.

Die Ermittlungen gegen den Ex-Schulleiter waren nach einem Hinweis aus den USA wegen des Verdachts auf Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie ins Rollen gekommen. Der Mann war nicht vorbestraft, er hatte einen Großteil der Taten gestanden.

Mit dem Strafmaß blieb das Gericht unter der Forderung der Generalstaatsanwaltschaft zurück, die zehneinhalb Jahre Haft gefordert hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.