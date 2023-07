Etat-Korrektur in Freigericht erforderlich

Gemeindevertretung: Entscheidung in Sachen Flüchtlingsunterkunft verschiebt sich aber nicht

Freigericht 02.07.2023 - 11:32 Uhr < 1 Min.

Scheinbar - denn Grund für den Widerruf des Mitte Juni beschlossenen Nachtragshaushalts, wozu der Vorsitzende Hugo Klein (CDU) eigens eine Sondersitzung einberufen hatte, ist laut Bürgermeister Albrecht Eitz (SPD) kein mehrheitlicher Sinneswandel in der Sache: Nach einem Hinweis der Kommunalaufsicht beim Main-Kinzig-Kreis (MKK) müssten lediglich falsch eingetragene Zahlen in der Etat-Korrektur berichtigt, daher ein neuer Entwurf eingebracht und auf den Weg durch die Gremien geschickt werden. Eben dies sei am Freitagabend geschehen.

Mit dem nach wie vor umstrittenen Hotelkauf, gegen den ein Teil der Gemeindevertreter weiter opponiert, hätten die jetzt fälligen Nachbesserungen nichts zu tun, versicherte der Rathauschef auf Nachfrage. Vielmehr hätten sich bei der Übertragung von Haushaltsdaten in den Nachtrag an anderer Stelle Fehler eingeschlichen. In der Sondersitzung erinnerte Eitz daran, dass in Freigericht seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten keine Etat-Änderung im laufenden Haushaltsjahr mehr nötig gewesen, die Erfahrung in der Verwaltung daher begrenzt sei. Kämmerer Markus Schicktanz übernahm die Verantwortung für den Lapsus und bedankte sich unter ermutigendem Beifall der Gemeindevertreter für deren unkomplizierte Kooperation.

Schaden am Linde-Vorhaben erwartet Eitz mit Blick auf den Sitzungskalender nicht. Wenn in der letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause am 14. Juli die Generaldebatte und die Entscheidung für oder gegen den Kauf der Immobilie anstehen, soll - nach Beratung im Haupt- und Finanzausschuss - auch der berichtigte Nachtragshaushalt mit dem nötigen Geld für den zweiten Anlauf abstimmungsreif sein.

kko